Según detalla Agencia Reuters, Kirby señaló que lo ocurrido el miércoles en Quito “es muy impactante”, agregando que “es desgarrador para su familia y sus partidarios”.

“Estoy seguro de que todo Ecuador está de luto en este momento”, indicó.

A su vez, espera que las autoridades ecuatorianas lleven a cabo “una investigación exhaustiva, completa y transparente y que los autores rindan cuentas como es debido”.

“Es una escena horrible. Es un vídeo perturbador”, concluyó luego que Villavicencio fuera asesinado a tiros el miércoles por presuntos sicarios a la salida de un mitín electoral en la capital ecuatoriana.

Por su parte, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, se refirió al asesinato en sus redes sociales.

“Extendemos nuestras condolencias a la familia y seres queridos del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio”, escribió.

“Estados Unidos condena enérgicamente este descarado acto de violencia y asalto a la democracia en Ecuador”, indicó.

We send our condolences to the family and loved ones of Ecuadorian presidential candidate Fernando Villavicencio. The United States condemns this brazen act of violence and assault on Ecuador's democracy.

En tanto, el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que Estados Unidos está listo “para ayudar a las autoridades locales a llevar ante la justicia a los perpetradores de este acto atroz”.

“Condenamos enérgicamente el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y ofrecemos nuestras condolencias a su familia y al pueblo de Ecuador”, sostuvo.

We strongly condemn the assassination of Ecuadorian presidential candidate Fernando Villavicencio and offer our condolences to his family and to the people of Ecuador. We stand ready to support local authorities to bring the perpetrators of this heinous act to justice.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 10, 2023