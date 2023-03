A través de su cuenta en Twitter, el secretario de Estado inglés retuiteó una publicación de Cafiero en la que el trasandino anunciaba la decisión de terminar con dicho pacto de 2016.

“Las Malvinas (Falklands) son inglesas”, replicó Cleverly en la red social del pajarito.

“Los isleños tienen derecho a decidir su propio futuro. Ellos han optado por seguir siendo un territorio británico de ultramar autónomo”, agregó el ministro británico.

The Falkland Islands are British.

Islanders have the right to decide their own future – they have chosen to remain a self-governing UK Overseas Territory. https://t.co/UTpiyJ74LN

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) March 2, 2023