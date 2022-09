Denuncian torturas psicológicas contra presos políticos en Nicaragua para matarlos lentamente

La reciente exhibición pública de 27 presos políticos en Nicaragua desde hace más de un año demostró que el gobierno de Daniel Ortega aplica “tortura blanca” para “matarlos lentamente”, asegura una defensora de derechos humanos.

Los detenidos fueron llevados uno a uno a la sede de los tribunales de Managua, para supuestas “audiencias informativas” que no existen como tales en el reglamento judicial, de acuerdo con expertos consultados. La mayoría de los reos parecía no comprender qué estaba sucediendo.

Minutos después, desde sus teléfonos y pantallas de televisión, los nicaragüenses observaron con asombro los rostros pálidos de los estudiantes Lesther Alemán y Max Jerez.

También vieron envejecidos a Michael Healy, presidente de los empresarios privados, y a la dirigente opositora Violeta Granera, cuyos hijos han pedido sin éxito el beneficio de prisión domiciliar, ya que tiene 70 años y ha perdido muchas piezas dentales.

También fueron mostradas en público, por primera vez desde su arresto en junio de 2021, las opositoras Tamara Dávila, Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil, al igual que la mítica excomandante sandinista Dora María Téllez, protagonista de hazañas guerrilleras en los años 70.

Lo anterior, cuando Daniel Ortega proclamaba que Nicaragua jamás viviría bajo la bota de otro dictador como Anastasio Somoza, hasta entonces el más cruel y sanguinario de la historia.

Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, and Tamara Dávila have been kept isolated and in solitary confinement https://t.co/rKn2W37uiC

— Confidencial Nicaragua (@confidencial_ni) September 4, 2022