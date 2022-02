El Salvador se encuentra estudiando la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAE) para -según el sitio web del Congreso- “generar trasparencia, fortalecer la institución del Estado y combatir de manera frontal la corrupción”. La ley de 17 artículos buscaría “que los ciudadanos conozcan la influencia de estas personas (extranjeras) en la opinión pública, así como preservar la estabilidad social y política del país”.

El diputado oficialista Raúl Chamagua, citado el 12 de noviembre de 2021 en el portal del Parlamento, dijo que “no podemos tolerar que vengan actores internacionales o externos a querer frenar los avances que nuestro país tiene”. Asimismo, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, afirmó -según la misma fuente, el 16 de noviembre de 2021- que “los salvadoreños tienen el derecho de decidir su futuro como sociedad, sin la injerencia de agentes extranjeros que quieran determinar decisiones que solo le competen al país”.

La propuesta de la LAE causó alarma en la comunidad internacional al mismo tiempo que el presidente Nayib Bukele atribuía a Washington financiar marchas organizadas para protestar contra su Gobierno.

US taxpayers should know that their government is using their money to fund communist movements against a democratic elected (and with a 90% approval rating) government in El Salvador.

It’s not working though 😂

The people of El Salvador won’t go back to that terrible past. pic.twitter.com/xPa3YA9xdO

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) December 12, 2021