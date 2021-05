Un avión que se dirigía desde Houston, Texas, hacia Buenos Aires, Argentina, debió dar una vuelta en U sobre Centroamérica para regresar de emergencia a Estados Unidos.

Según recogen medios trasandinos como Infobae, el hecho ocurrió el sábado, cuando un Boeing 787 de American Airlines que transportaba a unos 300 argentinos debió regresar de urgencia al Aeropuerto Intercontinental George Bush sólo dos horas después de su despegue luego de quedarse sin suministro eléctrico.

Cuando el reloj marcaba las 22:30 horas, el pánico se apoderó de los pasajeros del vuelo después de que la nave quedara completamente a oscuras, obligando a la tripulación a llevar a cabo el protocolo de emergencia.

De esta manera, el piloto del avión informó a los pasajeros que activaría el grupo electrógeno, explicando que tendrían que regresar.

Una vez de vuelta en Houston, un gran despliegue, que incluía a bomberos, policías y personal del aeropuerto, esperaba a los pasajeros.

Uno de los que iba en el avión fue el conductor de televisión argentino Leandro Rud, quien en conversación con el citado medio señaló: “Por suerte ninguna persona resultó herida”.

“Nos dieron comida y un voucher de 10 dólares (7.200 pesos chilenos)”, agregó Rud, quien captó en imágenes el momento en que quedaron sin suministro eléctrico, activándose las luces blancas de emergencia.

“El personal de United también nos hizo completar un formulario para exigir 150 dólares (108 mil pesos chilenos) de reembolso por los daños ocasionados”, complementó.

Al igual que los demás, Rud debió pasar todo la noche en el aeropuerto de Houston debido a que no les pudieron conseguir un hotel, lo que generó indignación entre los pasajeros.

A su vez, debieron practicarse los PCR de nuevo para ingresar a Estados Unidos, desde donde acababan de salir sólo un par de horas antes.

@UnitedAirlines_ What a great service for Latinamerican passengers for the flight UA819 to Buenos Aires. Leaving all this people sleeping on the airport for 9 hours because you can’t find hotel. 👏🏼 pic.twitter.com/eweoFwDa4e

— wilbert (@wilbert81681286) May 30, 2021