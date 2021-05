El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este jueves un confinamiento por nueve días, debido a que el país “atraviesa el peor momento de la pandemia” del covid-19.

Tras esto, durante esta jornada se dio a conocer que los trabajadores no esenciales no podrán trasladarse entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

Según informó el medio trasandino Infobae, los comercios no esenciales podrán funcionar vía online, con modalidad de retiro o con entregas a domicilio.

Esto en el marco de la medida para intensificar los controles con el propósito de que no haya traslados internos de las personas que no están autorizadas.

Por otra parte, se señaló que los vuelos internacionales y dentro del país se mantendrán sin modificaciones mientras que desde la Secretaría de Innovación Pública de la Nación estimaron que serán unos 6 millones de personas las que tendrán que revisar sus permisos porque varias actividades que estaban permitidas dejarán de estarlo.

De acuerdo a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, “los únicos que van a poder circular van a ser aquellos que están incluidos en el sector esencial. La persona que tiene un domicilio en un lugar alejado de la Ciudad va a poder llegar a su domicilio, y va a poder volver a la Ciudad solo si es esencial. Quienes trabajan en sector no esencial no van a poder cruzar de Provincia a Ciudad. Van a caer los permisos de los no esenciales y va a haber un control firme de los códigos QR”

Así, la autoridad agregó que el transporte se mantiene habilitado, pero sólo para esenciales. Se están revisando las actividades autorizadas para reducirlas al mínimo posible.

Estas medidas de confinamiento más estricto regirán desde las cero horas del 22 de mayo hasta las 24 horas del 30 de mayo.

Los argentinos solo podrán circular en las cercanías de sus domicilios entre las 06:00 y las 18:00 horas.

El cierre de actividades será similar al impuesto el año pasado en el inicio de la pandemia y por varios meses para mejorar y apuntalar el alicaído sistema de salud.