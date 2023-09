Un avión militar de transporte de fabricación soviética se estrelló este pasado 23 de septiembre durante las maniobras de aterrizaje en el aeropuerto de Gao, en el norte de Mali.

Según se dio a conocer hoy, se trataba de una nave que llevaba pasajeros a bordo, incluidos a posibles miembros del grupo Wagner, según informó Agencia EFE.

Por el momento no ha habido ninguna reacción ni información oficial sobre este suceso, ocurrido en la mañana del sábado en la pista del aeropuerto de esta ciudad.

ALERT New footage shows the Ilyushin IL-76 unable to brake at Gao airport, Mali then breaking into parts and catching fire https://t.co/4zCDSgwFQz pic.twitter.com/kxGPVl020l

— AIRLIVE (@airlivenet) September 27, 2023