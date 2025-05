Matías Muñoz, conocido en el espectáculo como Marcianeke, estuvo en el pasado capítulo de Primer Plano, en donde contó su versión respecto al caso judicial que ha mantenido con Bomberos de Nacimiento.

Recordar que, en noviembre de 2023, el músico debía dar un concierto en la mencionada ciudad, el cual no se realizó. Producto de eso, la institución interpuso una demanda, por la cual Muñoz no llegó a declarar.

La acción judicial contemplaba la exigencia de un monto de $16 millones, incluyendo el incumplimiento de contrato, la devolución del dinero adelantado, y los daños emergentes calculados por la parte querellante. Además de la devolución de 4 millones de pesos, que habían sido pagados por adelantado.

Lo cierto es que, al cabo de unos días, Bomberos confirmó que logró un acuerdo con el equipo del músico chileno.

Ya en el programa, Marcianeke expuso su punto de vista, culpando a su exmanager, Francisco Aguirre, por la mala gestión en ese entonces.

De acuerdo a lo que replicó Página 7, en el programa indicó: “Fue decisión de él y yo confié equivocadamente en él, pero ya está todo bien”.

“Me ‘puse los pantalones’, hicimos la devolución, llegamos a un buen acuerdo y ya está todo solucionado. El error está más que solucionado, está todo devuelto”, añadió.

En relación a su ausencia para declarar en el caso, el autor de Dimelo Ma confesó que no estaba notificado por parte de su equipo.

“Yo igual nunca estuve enterado de todo lo que pasaba. No sabía eso de la audiencia, nada. No me llegaron las notificaciones, pasaban por la persona que yo trabajaba”, comentó.

De hecho, sobre el final reconoció que ha tenido episodios de depresión a causa de aquella demanda en su contra.

“Me he mantenido sin apetito, sin poder dormir, he sentido que he vuelto a entrar a mi depresión, pero firme. Él que nada hace nada teme. Trato de yo mismo ser mi propio psicólogo”, concluyó.