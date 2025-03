La atleta nacional Isidora Jiménez fue duramente criticada por los comentaristas Fernando Solabarrieta y Macarena Reyes durante los Juegos Panamericanos tras no clasificar en los 200 metros planos, generando polémica al decir que "nunca le dio mucho". Jiménez habló sobre el incidente en un adelanto de La Divina Comida, revelando que los comentaristas le pidieron disculpas, pero decidió no responderles. La atleta recordó el gesto de silencio que hizo junto a su equipo de atletismo tras ganar la medalla de plata en los relevos, como respuesta a los comentarios despectivos.

En los pasados Juegos Panamericanos, la atleta nacional Isidora Jiménez fue duramente criticada por los comentaristas de la cita deportiva, Fernando Solabarrieta y Macarena Reyes.

Todo se dio luego de que la deportista hiciera su carrera individual de 200 metros planos, instancia donde no logró clasificar.

Fue ahí que un micrófono abierto reveló los polémicos comentarios: “Hace mucho que ya no le da”, comenzó diciendo Reyes, a lo que Solabarrieta agregó: “No y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”.

Esto le valió a ambos ser ferozmente criticados en redes sociales. Sin embargo, fue recién ahora que la atleta se refirió a los dichos en un adelanto de La Divina Comida.

“Esto fue después que corrí mi prueba individual de los 200 metros, entonces estaba en otra. Estaba como ‘ya, vamos con todo. Mañana es la posta, es a lo que vinimos’. Habíamos entrenado harto y teníamos posibilidades”, comenzó comentando ante la consulta de Tomás Vodanovic.

Y continuó: “De repente, agarro el celular y empiezo a ver mucho Twitter, y decía ‘qué raro’. Pero dentro del profesionalismo, como al otro día corría, obviamente traté de dejarlo de lado, pero no entendía mucho qué pasaba”, reconoció, según consignó Página 7.

“Uno le dice al otro: ‘no le dio’, y responde ‘no, pero para qué estamos con cosas, nunca le dio’, una cosa así. Al final fue feo. Eso es lo que me acuerdo yo. La verdad, no quise pescar mucho más, no leí toda la conversación. Me quedé con eso“, añadió.

Sobre lo mismo, Isidora Jiménez reveló que Fernando Solabarrieta y Macarena Reyes le pidieron disculpas mediante un mensaje, sin embargo, prefirió no contestarles.

“Reconozco que no les quise ni responder. Había una atleta comentando, y eso fue lo más doloroso, feo y triste”, admitió.

La deportista también recordó el gesto que hizo junto a sus compañeras del equipo de atletismo en los relevos, cuando tras quedarse con la medalla de plata levantaron su dedo índice sobre sus labios en señal de silencio.

“No sé, ni lo pensé, y agradezco haber hecho eso y no otra cosa. Pero en ese momento del gesto fue como: ‘no me ninguneen’“, reconoció.

Cabe mencionar que este sábado es el estreno de las 11° temporada de La Divina Comida, en cuyo capítulo estarán, además de Jiménez, la Miss Chile Emilia Dides, el deportista Lucas Nervi y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.