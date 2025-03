Gran Hermano vuelve a causar revuelo en Argentina al revelarse que la familia de Martina Pereyra, una participante de 24 años, decidió ocultarle el fallecimiento de su abuela para no interrumpir su participación en el reality. Martina, ajena a la tragedia, envió saludos a su abuela en el confesionario, desatando críticas e indignación en redes sociales. Ante la polémica, la familia de Martina defendió su decisión como un asunto familiar y afirmaron que le informarán cuando salga del programa. Según el medio Infobae, Martina había indicado previamente que le avisaran en caso de la muerte de sus padres o hermanos, pero su familia teme que abandone el juego si se entera.

El reality de la casa más famosa inició su nueva temporada el pasado mes de diciembre en Argentina. Igual a lo que ocurrió en la edición de Chile, en la instancia entran diversos participantes, existen competencias, votaciones, eliminados y polémicas.

En ese sentido, hace algunos días se conoció el fallecimiento de la abuela de Martina Pereyra, una competidora de 24 años, de la localidad de La Plata.

Aquella información ella no la conoce, pues para no interrumpir su participación en la competencia, la familia de la joven determinó no contarle.

Por supuesto la decisión desató una ola de opiniones en redes sociales donde muchos cuestionaron la postura de sus cercanos de ocultarle una información tan importante.

Según el medio de comunicación argentino Infobae, durante el transcurso del programa y en varias oportunidades, la joven ha mencionado con frecuencia a su abuela y también le envía saludos.

El pasado miércoles 26 de febrero, Martina, aún ajena a la tragedia, caminó hacia el confesionario para hacer su nominación de la semana.

En ese momento, se dirigió a las cámaras y envió saludos a sus seres queridos y en específico a su abuela: “Un beso a mi abuela, que la amo y la extraño mucho, mucho”. dijo.

Martina saludando a su abuela que murió y no le avisaron. #GranHermano pic.twitter.com/HYesnat493 — Real Time (@RealTimeRating) February 27, 2025

Tras sus palabras, usuarios en redes sociales no tardaron en comentar el momento, muchos de ellos indignados con la familia y apenados por sus palabras y desconocimiento de la situación.

Familia responde por decisión de no revelar la noticia

Ante el escándalo, la familia de Martina fue abordada días atrás en la previa de la gala de Gran Hermano y, por primera vez, enfrentaron las críticas por su decisión.

“De eso no vamos a hablar porque es una decisión familiar y decidimos no exponer. Fue familiar… Cuando salga, le contaremos…”, revelaron.

Ante las constantes consultas del comunicador, finalizaron el tema con una respuesta tajante.

“Son temas específicos que lo sabemos nosotros. Que la gente hable lo que quiera hablar, nosotros sabemos lo que somos como familia, como personas… Nosotros estamos súper tranquilos con la decisión”, añadieron.

[ESPECTÁCULOS] "Cuando salga, le contaremos": Delfina, la hermana de Martina Pereyra, participante de Gran Hermano, explicó que no le informaron sobre la muerte de su abuela porque es "una decisión familiar". 📹 @AmericaTV https://t.co/AMJJCKpCCb pic.twitter.com/j3xAsQNeCn — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 28, 2025

De acuerdo a los protocolos del reality Gran Hermano, en aspectos familiares como el de Martina Pereyra, el medio citado indica que antes de ingresar al ‘encierro’ se le pregunta a los participante sobre qué hacer en situaciones delicadas.

“Martina puso que le avisen en caso de la muerte de sus padres o hermanos. Pero la familia no quiere decirle, porque dicen que si ella se entera, se va y abandona el juego”, detalló Ángel de Brito, periodista de espectáculos argentino.