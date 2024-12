Sergio Freire bromeó sobre el caso de infidelidad y quiebre con Maly Jorquiera durante show de Stand Up en San Miguel. El comediante bromeó sobre la situación, mencionando que "pisé el palito" pero que se levantaría. Maly también ha abordado el tema en rutinas de stand up, llegando a afirmar que estaban separados, aunque Freire desmintió esto posteriormente.

No caben dudas de que este año ha sido difícil para Sergio Freire y Maly Jorquiera. Esto luego que se supiera sobre una infidelidad del primero a su cónyuge.

Desde ese instante ambos se han referido a esta situaciones, a veces en serio y otras en broma. De hecho Freire optó por lo segundo, durante un último show de Stand Up.

De acuerdo a Chilevisión, el comediante se presentó en San Miguel hace algunos días, donde hizo referencia a aquella polémica.

Un video viralizado en TikTok mostró al artista realizando varias bromas, incluso haciendo alusión a un antiguo chiste suyo.

“Sí, soy el más hueón (sic) de Chile. Si po’, lo que la gente soluciona entre cuatro paredes, la gente normal, a mí también me pasó. Pero es como si yo viviera en la casa de vidrio”, sostuvo en ese entonces.

“Pisé el palito. Pero uno se sacude, se para y se levanta, pero a mí me han invitado a programas a contar la verdad y yo dije ‘no, voy al club San Miguel"”, añadió sacando varias risas.

Sergio Freire y Maly Jorquiera

Hay que señalar que, Maly Jorquiera también ha hablado sobre esto en rutinas de stand up. En una incluso sostuvo que ambos estaban separados.

“Todo mejora, yo soy la niña símbolo. Si les sirve de consuelo mi historia se las voy a contar. Yo me casé y me separé al tiro. Saben que no lo vi venir, pero no importa porque se destapó solo”, señaló en la oportunidad,

No obstante, días después, el propio Sergio Freire desmintió a su esposa, asegurando que ambos seguían viviendo juntos.

“No estamos separados. Maly hace show, la Maly se presenta igual que yo, hacemos show, en eventos. Yo no he hablado con nadie, ni ella ha hablado con nadie. Y esto lo encuentro súper feo” comentó.