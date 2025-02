Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Canal 9 en conversaciones con la actriz española Karla Sofía Gascón, ganadora en Cannes 2024, sobre sus roles protagónicos en la película Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard. Gascón destacó el desafío de interpretar dos personajes y mencionó que si no los hubiera hecho correctamente, la película no habría tenido éxito. La actriz expresó que este papel es histórico y que fue crucial encontrarla en el momento adecuado para darle vida a los personajes. A pesar de polémicas recientes, Gascón no abordó controversias durante la entrevista en Canal 9.