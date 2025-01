El comediante Juan Pablo Flores regresó a los escenarios durante la primera noche del Festival de Las Condes con una rutina que no logró entusiasmar al público, culminando abruptamente su show. A pesar de prometer un regreso impactante tras años en Pucón, Flores admitió que la actuación no estuvo a la altura debido a problemas de garganta y nerviosismo tras ocho años sin actuar en un gran escenario. A pesar de los contratiempos, el comediante se mostró tranquilo y conformado con su presentación, reflexionando sobre los desafíos y variables que pueden surgir en un espectáculo en vivo.

Una rutina que no llegó a entusiasmar al público y un término abrupto del show, fue lo que dejó el regreso a los escenarios del comediante Juan Pablo Flores.

Durante la primera noche del Festival de Las Condes, el exintegrante del Club de la Comedia, prometía volver con todo, después de vivir por varios años en Pucón.

Sin embargo, el espectáculo no estuvo a la altura de lo que prometía el actor.“El espectáculo es así, a veces te toca un público generoso, a veces te toca un público distinto, había gente que lo pasó bien también. Son gajes del oficio”, dijo durante una conversación con la prensa.

No conforme con lo rendido arriba del escenario, Flores se excusó aduciendo que “yo me comí un pedazo de rutina y por eso se acortó un poco, la parte del principio se me fue”, remarcó.

“Pero terminaba ahí, era el momento en que tenía que terminar”, reflexionó.

La tristeza de Juan Pablo Flores

Juan Pablo, insistió que debió lidiar con malestares en su garganta, que le impidió hacer un show con normalidad.

Juan Pablo Flores estuvo tan fome que Diana Bolocco tuvo que darle la cortá antes de tiempo #FestivalLasCondesCHV pic.twitter.com/aMRXNcpieJ — Hurry Up (@vicetias) January 25, 2025

“Son cosas que juegan en contra, pero después de estar tantos años sin subirme a un escenario, era un lindo desafío para sentir la adrenalina, sentir el vértigo de estar ahí sobre el escenario”, admitió.

También el actor, expresó que tuvo que batallar contra los nervios, puesto que hace 8 años no pisaba un gran escenario. La última vez que participó en solitario en un evento, fue el 4 de octubre de 2016 en el Teatro Provincial de Curicó.

“Uno siempre se pone nervioso, no hay artista que no se ponga nervioso, pero el hecho de estar pensando que se te olvidó algo igual te puede jugar en contra”, afirmó.

“Yo me sentí tranquilo con lo que hice, me costó harto hablar, tengo una tos terrible hace rato, pero esas cosas suceden. El espectáculo es así. Hay veces que se alarga una rutina por algún motivo, hay veces que se acortan, y en este caso, yo mismo me comí un pedazo, así que me siento tranquilo, conforme”, finalizó.