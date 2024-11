Daniela Aránguiz estuvo en el pasado capítulo de Sígueme en TV+, donde aprovechó de realizar un llamado a programas de televisión en medio de la cobertura del caso de Jorge Valdivia.

El reclamo de figura de TV tiene relación con la exposición que habría tenido su hijo mayor, de 15 años, en algunos programas.

“Le agradezco a TV+ que le tape la cara a mi hijo, que es lo que corresponde, porque quiero decir que Canal 13 no lo hace y la normativa del CNTV tiene prohibido mostrar imágenes de menores de edad”, indicó.

“Les quiero pedir, por favor, que no lo sigan haciendo porque esta no es primera vez que pasa (…) No solamente en ese medio sino que en diferentes medios, y los niños deben estar protegidos. Les pido por favor que tengan ojo con las imágenes que muestran”, agregó.

Daniela Aránguiz descarta acercamiento con Jorge Valdivia

En este sentido, Aránguiz aprovechó de responder versiones de prensa que aseguraban que ella había tenido un acercamiento con el exjugador, negando lo anterior.

“La gente se va a tener que acostumbrar en verme con Jorge Valdivia en diferentes tipos de ocasiones. Como la de ayer que estábamos celebrando el cumpleaños de 15 años de mi hijo y lo único que él quería era salir a almorzar con su mamá y su papá”, aseveró.

“Esto no significa que yo voy a volver con Jorge o que voy a tener una relación. Ya es suficiente que me involucren en hechos que no tengo nada que ver, esta mochila me la saco. Hace dos años que estoy separada de Jorge y no voy a volver con él”, concluyó.

Hay que señalar que Jorge Valdivia actualmente es investigado por dos denuncias de presunta violación, por lo que se encuentra con la cautelar de arresto domiciliario nocturno.

No obstante, en las últimas horas Fiscalía confirmó que el comentarista deportivo incumplió la reclusión. Esto luego de un control efectuado por Carabineros el pasado 21 de noviembre.