En el programa Sígueme de TV+, Daniela Aránguiz participó en un panel donde se abordaron las aristas del caso de Jorge Valdivia, quien enfrenta denuncias de violación. La exMekano manifestó cierta incomodidad en un momento de la conversación y prefirió aclarar que no quiere involucrarse en un tema que siente no le corresponde, señalando que prefiere mantenerse al margen y enfocarse en su rol de mamá.

Daniela Aránguiz estuvo en el pasado panel del programa Sígueme, de TV+, el cual analizó las aristas del caso Jorge Valdivia, quien es investigado por dos denuncias de violación.

La figura de TV mostró cierta incomodidad en un momento de la conversación, por lo que optó por dejar algunas situaciones ‘claras’.

“Trato de no involucrarme mucho en este tema, porque ya me han involucrado mucho y siento que esta mochila no es mía”, indicó.

“Yo te puedo hablar de la parte de mamá, y como mamá me deja muy tranquila la medida que se tomó, porque eso ayuda a que mis hijos tengan una relación diaria con él. Que los pueda ir a buscar o a dejar al colegio”, añadió.

Daniela Aránguiz entregó su versión

De hecho, según lo que replicó La Cuarta, en un instante la exMekano se mostró algo molesta con las preguntas,

“Lo digo con mucho cariño. Yo no estoy aquí para que me hagan una entrevista porque, como dije, no me voy a entrometer en cosas que a mí no me corresponden. Prefiero no saber nada. Yo no tengo contacto con la abogada de Jorge, sólo hablamos como papás, le deseo lo mejor”, indicó.

Asimismo, reconoció que en una instante aconsejó a su exesposo respecto a si debía dirigirse a los medios de comunicación o no.

“Yo le dije que mejor no hablara, obvio. Yo creo que cuando las cosas están claras, hay que hablarlas. Pero mientras que las cosas estén en una investigación, lo mejor es mantener silencio y estar resguardados”, cerró.

Hay que señalar que, tras una extensa audiencia, Jorge Valdivia quedó con arresto domiciliario nocturno.