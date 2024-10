El ex presentador de televisión, Eduardo Cruz Johnson, habló sobre su presente alejado del medio televisivo en una reciente entrevista con La Hora, donde reveló problemas de salud, incluyendo una reciente operación en la clavícula derecha y una infección en el pie izquierdo. Cruz Johnson, quien sufre de diabetes, vivió una hipoglucemia severa y sufrió un paro cardíaco en 2017 debido al estrés. Descartó un posible retorno a la televisión, mencionando que ya está descansando y que solo ve noticias, mostrando indiferencia hacia la televisión. Su salida de TVN se produjo en 2004, tras 20 años en el canal.

Hace ya varios años que Eduardo Cruz Johnson se alejó de la televisión. El presentador tuvo una extensa carrera leyendo noticias en TVN, posteriormente estuvo en algunos programas de espectáculos.

En una reciente entrevista con La Hora el comunicador, que no tiene redes sociales, habló de su presente alejado del medio televisivo.

En este sentido, Cruz Johnson reveló que ha tenido bastantes problemas de salud en el último tiempo.

“La salud está delicada. La vida no está muy próspera. Me acaban de operar de la clavícula derecha y tengo una infección en el pie izquierdo. No está de lo mejor”, expuso.

“Yo tengo diabetes, y viví una hipotisemia severa. Me desmanecí”, agregó.

Eduardo Cruz Johnson alejado de la TV

Bien vale decir que el expresentador sufrió un paro cardíaco en 2017, el cual se habría dado por un cuadro de estrés.

Asimismo, en la última conversación descartó un posible retorno a la televisión.

“Es difícil. Ya estoy descansando. Tiene que ser muy buena la propuesta, pero ya es difícil”, detalló.

“No consumo televisión, me es indiferente. Veo noticias nada más”, concluyó.

Hay que señalar que la salida de Eduardo Cruz Johnson de TVN se produjo en 2004, luego de 20 años en aquel canal.