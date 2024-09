Karen Doggenweiler, recientemente confirmada como animadora del Festival de Viña 2025, salió a defenderse de las críticas por su matrimonio con Marco Enríquez-Ominami. Ante comentarios que sugieren influencia política en su elección, la conductora argumentó que su trayectoria de 30 años ha sido independiente y basada en su esfuerzo. Doggenweiler calificó las críticas de "injustas" y señaló que en Chile no se debería juzgar a alguien por su pareja. Además, rechazó la idea de que su identidad se vea eclipsada por su esposo, afirmando que su carrera ha sido construida con dedicación y compromiso. La animadora también negó que el anuncio se haya retrasado por motivos políticos, asegurando que todo se realizó según lo planificado.

A pocos días de que se anunciara oficialmente que Karen Doggenweiler será la animadora del Festival de Viña 2025, la conductora de televisión alzó la voz para defenderse de las críticas por su matrimonio con Marco Enríquez-Ominami.

Fue solo días antes de que se hiciera el anuncio, que la periodista de Canal 13, Cecilia Gutiérrez, aseguró que la confirmación se había atrasado debido a motivos políticos.

“De acuerdo a las bases de la licitación, el anuncio oficial de los animadores se debería hacer la próxima semana, pero importantes fuentes al interior de Mega, señalan que eso no va a suceder. Obedece más a cuidarla un poco de este momento que a sacarla de la animación del Festival de Viña”, dijo en ese entonces la panelista de “¡Hay que decirlo!“, en referencia a que su esposo se ha desempeñado como observador político en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela.

Sobre esto habló la animadora de televisión con La Tercera, donde no dudó en defender su carrera y experiencia: “Es muy injusto. Yo tengo una carrera de 30 años y siempre de mucha cercanía con el público. Y siempre me he mantenido independiente en mi carrera. Soy mamá, soy periodista, soy mujer”.

“No puede ser que en Chile a uno se la juzgue por lo que supuestamente dice o dijo o hizo el marido”, aseguró la periodista, según consignó Página 7.

Respecto a las críticas por su oficilización como animadora del certamen, Karen Doggenweiller sostuvo: “No es posible que en Chile uno se case y pierdas tu identidad o pases a ser la extensión de tu marido”.

“Es una situación que parece como de 1900, no sé, no sé ni qué año decir, 1940, no sé. Que te hicieran una pregunta así o ver comentarios así, yo creo que son de otro siglo“, sentenció la animadora.

Pero sus descargos no quedaron ahí, pues también defendió su trayectoria, la que aseguró, nunca se ha visto condicionada o relacionada por su matrimonio con el ex candidato presidencial.

“Yo he mantenido mi carrera y ha sido a base de mucho esfuerzo. Yo estudié periodismo, llegué a hacer mi práctica el año 91. He estado en el departamento de prensa, en programas de entretención, he hecho estelares, docus como Mamá a los 15, Baile en TVN. Tengo una (gran) cantidad de programas, matinales”, agregó.

A lo que sumó: “Mi carrera es mía. La he hecho yo, la he construido yo, con mucho esfuerzo, con dedicación, con compromiso, con convicción. Y eso es lo que vale para mí. Eso es lo que vale”, cerró respecto a la polémica.

Sobre lo mismo, Karen Doggenweiler aseguró que no existió un retraso en el anuncio de que será conductora del certamen musical, sino que todo se hizo de acuerdo a la planificación oficial, descartando así una influencia de su matrimonio en el asunto.