Luego de que Mega se quedara con los derechos para emitir el Festival de Viña por los próximos cuatro años, el nombre que sonó más fuerte para animarlo fue el de la conductora de su matinal, Karen Doggenweiller.

Por largo tiempo su nombre sonó casi como una confirmación indudable, no obstante, el anuncio de esto se habría retrasado, según afirmó la periodista Cecilia Gutiérrez en “¡Hay que decirlo!”.

Fue en el episodio más reciente que la panelista aseveró que el aplazamiento del aviso se debe a una forma de “cuidar” a Karen Doggenweiller, debido al rol que ha tenido su marido, Marco Enríquez-Ominami, en las instancias políticas nacionales e internacionales.

Y es que el ex candidato presidencial no ha dudado en referirse a las elecciones en Venezuela, donde se desempeñó como “observador internacional”. Sobre ello, afirmó en sus redes sociales que “es importante acompañar procesos democráticos, por eso hay que ir a elecciones y no a eventos de proselitismo político como hicieron en Cúcuta. He visto un proceso en paz, sin violencia”.

Sobre el anuncio, Gutiérrez detalló: “De acuerdo a las bases de la licitación, el anuncio oficial de los animadores se debería hacer la próxima semana, pero importantes fuentes al interior de Mega, señalan que eso no va a suceder”.

Respecto a la decisión, la periodista agregó: “Obedece más a cuidarla un poco de este momento que a sacarla de la animación del Festival de Viña”, afirmó. No obstante, esta decisión no ha sido confirmada por el canal.

Cabe mencionar, que además de esta situación, el canal no ha entregado luces de quién acompañará en la animación del certamen a Karen Doggenweiller, por lo que varios nombres -a nivel nacional e internacional- se ha barajado, sin tener certezas hasta ahora.