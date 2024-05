Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Tras meses de especulaciones, se confirmó que Trinidad no es hija de Emilia y que Francisco no es su padre biológico, desatando una serie de emociones en los personajes. La niña finalmente se entera de la revelación por parte de Emilia, mientras que Gracia se enfrenta al hecho de que Trinidad no es su hermana, sino su hija, con el posible regreso de un viejo amor de su adolescencia interpretado por Jorge Arecheta. La llegada de este nuevo personaje al elenco aún no ha sido confirmada por el canal, pero promete traer nuevos giros a la trama.