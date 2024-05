En el reciente capítulo de \'¿Ganar o Servir?\' de Canal 13, Gala Caldirola reveló que aún considera a Mauricio Isla como el "amor de su vida", mientras explicaba que su relación con Mauricio Pinilla fue algo "pasajero". Durante la conversación, se generó un conflicto entre los participantes, destacando las declaraciones de Coca Mendoza sobre los "códigos en el fútbol", sugiriendo que no se habría respetado al iniciar una relación con un compañero de selección. A pesar de las opiniones, Gala defendió su conexión con Pinilla argumentando que uno no elige de quién enamorarse. Además, mencionó un caso similar con Isla y otra compañera sin que se generara polémica, lo que desató tensiones en el grupo. La discusión escaló con la insistencia de Coca Mendoza sobre la importancia de respetar los "códigos en el fútbol", mientras Gala defendió sus decisiones amorosas en un intercambio de opiniones.

En el último episodio del reality de Canal 13, ‘¿Ganar o Servir?’, los concursantes participaron en una dinámica donde hablaron de diversos momentos de sus vidas.

Entre ellos, la española Gala Caldirola, fue consultada sobre el quiebre de su matrimonio con Mauricio Isla y su posterior razón con su compañero de la selección, Mauricio Pinilla.

Fue en este contexto que la ex “Amor a Prueba”, aseguró que aún sigue creyendo que Isla es el “amor de su vida” y que la relación con Pinilla fue algo “pasajero”.

Pero mientras Gala se refería a esto, entre sus compañeros se daba una conversación que los animadores lograron captar. “Hay códigos, sobre todo en el fútbol”, se le escuchó murmurar con Pangal.

Las palabras del futbolista se referían a que ambos jugaron en la misma generación de La Roja, y que por ende, Pinilla y Gala no deberían haber iniciado una relación, pues existen “códigos en el fútbol”.

“Yo no me voy a meter en la historia”, aclaró de entrada cuando fue consultado al respecto por los animadores. “Entonces no te metas, porque no son amigos si es lo que vas a decir”, le espetó Caldirola evidentemente molesta.

Pese a ello, Coca Mendoza continuó: “Hay códigos en el fútbol que se tienen que respetar”, afirmó sobre su punto de vista.

Pero la española no se detuvo ahí y se defendió: “Los futbolistas son personas como cualquier otro ser humano. Si yo conecte con Mauricio Pinilla en un momento dado, no fue porque justo coincidió que tenían el mismo trabajo. Uno no elige, el corazón manda, uno siente y vibra con alguien”.

Debido a la insistencia de Coca Mendoza sobre el respeto a los “códigos”, Gala volvió a arremeter: “¿Tú sabes con quién estuvo de pareja mi exmarido después de mí? Con una persona con la que también compartí camarín, también compartí trabajo, pero nadie habla de eso, porque es hombre“, lanzó.

“Él también tuvo una relación con otra persona que fue mi compañera de trabajo, ¿y sabes qué pasó? Absolutamente nada, porque lo quiero y lo respeto por encima de cualquier cosa”, cerró. Tras ello, Coca Mendoza no respondió a Gala Caldirola.