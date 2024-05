La semana pasada, se supo finalmente que Gonzalo Egas no había ingresado a “Ganar o Servir” con la intención de ser un competidor más, sino que entró para asumir un importante cargo dentro del programa de telerrealidad.

En concreto, el chico reality llegó al show para estar a cargo de los Sirvientes, revelación que no fue tan bien recibida por sus compañeros en el encierro, pues, prácticamente, Egas había sido un “impostor” todo el tiempo.

De hecho, luego del anuncio brindado por Amanda, la institutriz de la hacienda, Gabriel “Coca” Mendoza llegó hasta las lágrimas, pues significaba que ya no compartiría día a día con su amigo y compañero.

Gonzalo Egas por despedida con Coca Mendoza

“Eres como la familia y conversamos. Yo no podría estar con todos estos si tú no entrabas. (Me decían) qué bueno que va el Gonzalo, de tu generación, vas a estar con él, van a poder conversar otras cosas. Tú sabes que las peleas a mí me cargan. De verdad estoy viejo“, le dijo el futbolista en tal ocasión a Gonzalo.

Sobre tal momento, Egas se sinceró en conversación con Publimetro: “Cuando Gabriel rompió en llanto me sentí un poquito culpable para serte franco, porque yo mantuve mi rol de participante súper bien trabajado y encubierto hasta el último minuto”.

“Sentí que lo había como traicionado entre comillas, entonces me sentí un poco mal y dije ‘chuta, estoy haciendo que una persona grande se sienta triste’. Debo aceptar que honestamente me dolió y también me dio pena”, confesó.

A ello, el ahora jefe de los Sirvientes agregó que aunque las imágenes no lo evidenciaron, también se había emocionado en el momento en que se despidió de su amigo.

“Los ojos se me pusieron llorosos porque estimo mucho a Gabriel, entonces sentí que lo que estaba haciendo de provocar un momento de dolor, de tristeza, no era bueno, pero era parte de lo que habíamos acordado desde un inicio“, declaró al medio citado.

“Después cuando hablé con Gabriel ya con calma logró entenderlo y cuando entro e interactúo con él, me recibe con mucho cariño”, detalló Egas, dejando en claro que las cosas estaban bien entre ambos.