Este viernes, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) abordaron una posible candidatura presidencial para el año 2025.

Sobre eso, la jefa comunal de Providencia comentó que “eso es el próximo año, por ahora tenemos que buscar el tema de la seguridad ciudadana”.

Agregando que “en este momento lo importante son las elecciones de gobernadores, de alcalde”. Aún así, valoró un posible encuentro con Tohá. “Pucha que sería bueno dos mujeres”, dijo.

En tanto, al ser consultada por la opción de encontrarse con Matthei, la secretaria de Estado respondió “me he topado mil veces con la alcaldesa Matthei, probablemente me voy a topar mil veces más”.

“Ahora, en qué situación, eso lo dirá la vida. No sabemos eso, el tiempo dirá”, complementó.

Recordemos que, previamente, en conversación con Radio Corazón, la titular de Interior sostuvo “si me pongo a pensar en eso, ¿cómo hago este trabajo que tengo todos los días? Tengo que hacer este trabajo bien y después se discutirán esas cosas”.

Añadiendo que “sí, por supuesto me pongo a pensar y me meto en esta conversación, pero cada vez que me dicen eso yo digo, ‘chuta, si me meto en esa conversación, voy a descuidar la cosa en que estoy metida’, que ya es súper exigente. Entonces, prefiero cuadrarme en la tarea que estoy hoy y ya vendrá el momento de pensar esas cosas”.