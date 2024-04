La noche de este viernes la exMekano, Carla Jara, conversó con el programa de CHV, Podemos Hablar, donde reveló detalles del proceso de separación que enfrenta actualmente con quien fuera su esposo por 7 años, Francisco Kaminski.

La figura de televisión relató en el programa lo doloroso que ha sido el quiebre de la relación y qué acciones del animador de televisión la llevaron a separarse, tal es el caso de la infidelidad que habría ocurrido con la compañera de trabajo del comunicador, Camila Andrade.

Fue mientras ambos trabajaban en Mekano que Carla Jara y Francisco Kaminski se conocieron. Un año más tarde, las figuras juveniles de la televisión ya se aventuraban en una relación que los llevó a vivir juntos. Su hijo Mariano, de ahora, 10 años, llegaba un año más tarde.

Tras cuatro años de relación, la ex actriz y el periodista decidieron contraer matrimonio, el cual perduró por casi una década, hasta que todo cambió hace algunas semanas. A través de un diario de circulación nacional, el animador de “La Caja de Pandora” informó que su relación con Jara terminaba.

Y aunque Kaminski aseguró que todo se daba “en buenos términos” solo horas más tarde su exesposa lo contradijo e incluso aseguró que todo se debía a una “tercera en discordia”, la que con el pasar de los días se descubriría que era nada menos que su compañera de trabajo, Camila Andrade.

Advertencias de compañeros de trabajo

Pero antes de que todo esto se revelara, Carla Jara ya había recibido advertencias que decidió dejar pasar. En enero de este año, a través de su cuenta de Instagram comenzó a recibir mensajes: “Yo comencé a sospechar porque me comenzaron a llegar mensajes de texto. Mensajes al Instagram, que me decían: ‘ojo con tu marido y la Camila’. Gente que trabajaba en el equipo de ellos”, dijo en PH.

“Entonces yo le decía: ‘mira, me llegó esto, qué pasa con ella, qué onda’”, a lo que Kaminski le decía: “Nada, Carla. Te estás pasando rollos”. Y aunque él le aseguraba que eran mensajes de gente “malintencionada” y que incluso no tenía relación alguna con Andrade, la ex Pelotón comenzó a sospechar.

“Ojo que salen juntos a tal lugar, que fueron a almorzar juntos, que desaparecen del estudio”, decían los mensajes. El hecho de que las grabaciones del programa terminaran a las 01:30 de la madrugada, solo hizo encender aún más sus alertas.

Carla Jara detalla cómo le sapearon que Kaminski andaba con cosas raras. pic.twitter.com/aNbFZ4tmyS — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) April 20, 2024

Las vacaciones en Brasil y el mensaje descubierto por su hijo

Más tarde, en febrero, la pareja junto a su hijo se fue de vacaciones a Brasil, lo cual marcó un punto de inflexión en la relación. Hasta el país carioca llegaron acompañados de un grupo de amigos y aunque la mayor parte de los días pasaron sin mayores contratiempos, la bomba detonó dos días antes del retorno a Chile.

Una noche, a eso de las 02:00 horas de la mañana, tal como contó Carla Jara, su hijo Mariano escuchó el teléfono de su padre sonar, por lo que lo revisó, esto mientras el animador dormía. Al ver de qué se trataba el mensaje, se lo mostró a su madre: “Fue rudo, porque el que le encuentra el mensaje es mi hijo. Mi hijo es el que encuentra el primer mensaje y no voy a profundizar en eso porque me duele, porque es un menor de edad y no lo quiero hacer partícipe de esto… para transparentar todo fue así y él me lo muestra”.

En él se leía: “ok, hablamos después. Te quiero mucho”. Cuando decidió enfrentarlo, el animador tuvo una reacción que la dejó mal: “Kami se hizo el loco y se fue de la habitación y me dejó con mi hijo en muy mal estado, en shock, cuando sale de la habitación”.

La frase de Camila Andrade que confirmó todo

Sin embargo, la confirmación de que algo ocurría entre ellos llegó solo minutos más tarde, cuando el teléfono volvió a sonar con un nuevo mensaje de Andrade: “Soluciona tus temas y después conversamos lo nuestro”. “Fue como un puñal en mi corazón, porque eso me comprobaba mis sospechas”, confesó Carla Jara al programa.

Fue tal la impotencia de la exMekano al leer el mensaje que decidió responderle, haciéndose pasar por Francisco Kaminski: “En ese momento estaba muy enojada y furiosa y se me apretó la guata y le pongo ‘eres tan tonta, que no te das cuenta de que estás hablando conmigo. Soy la Carla, pero ya con esto me queda claro, que todas las dudas que yo tenía son reales, no puedo creer que seas tan mala gente, de estar metiéndote en un matrimonio“, le espetó.

La Carla Jara contando que la Camila Andrade la trató de celopata después que ya la había DESCUBIERTO. LAS PATITAS 💀#PodemosHablarCHV pic.twitter.com/ImPydtlj1R — gerson (@lvcky_onne) April 20, 2024

La verdadera razón de la separación

Tras ello y con el fin de no alterar las vacaciones con su hijo, Jara y Kaminski decidieron pasar los siguientes días turnándose las salidas y paseos con el pequeño. “Fue una pesadilla tener que aguantar dos días allá, donde con Kami no nos hablábamos, yo le dije ‘esto se acaba aquí y no te quiero ver en mi vida’ y nada seguimos nuestras vidas separados, ó sea yo me iba a la playa con mi hijo y él iba a otro lugar, después él salía con mi hijo, y así nos fuimos turnando”, contó.

“Desayunábamos cada uno por su parte, almorzábamos separados y nada fueron dos días perdidos, donde tratamos de no conversar el tema por cuidar a nuestro chiquitito y que terminara estos dos días lo más normal posible”, agregó.

Al llegar a Chile la dinámica persistió y hasta que un día el animador decidió hablar del tema para resolverlo. Por ello se fueron en su auto a hablar en la calle. “Nos fuimos a conversar y me dice que me quiere pedir perdón, que me ama por sobre todas las cosas, que no quiere romper su familia, que somos lo más importante que él tiene en su vida y que qué quiere que yo le pida para perdonarlo”, le habría dicho Kaminski.

Después de eso, ambos se dieron una nueva oportunidad; sin embargo, no se dio como Jara esperaba: “Yo le digo ‘no te voy a pedir nada, sino que tú me digas que estás dispuesto a hacer para que yo te perdone’ y él me dice ‘voy a renunciar al programa’, al programa donde ellos trabajaban y yo le digo ‘perfecto, me parece super bien’, además (me dice) ‘voy a tomar terapia, voy a ir al psicólogo, al psiquiatra para entender por qué me pasó esto y para volver hacer la familia que éramos“.

Pero cuando se reanudaron las grabaciones de “La Caja de Pandora“, Kaminski habría tenido un cambio de actitud que trajo de regreso sus sospechas: “Nuestra relación se puso color de hormiga, discutimos y el viernes me dice voy a salir a carretear, no que va a una reunión, miento, que va a una reunión a las 10 de la noche“.

“Le dije, ‘Sabí, no podemos dilatar esto, te vas a quedar acá en la casa hasta después del cumpleaños de Mariano, que era el 18, esta semana sigue durmiendo arriba’”, confesó. “En un momento dice que él terminó conmigo y fui yo la que le dijo tienes hasta el 19 para agarrar tus cosas e irte de la casa. En un momento quise irme de la casa, pero la psicóloga de mi hijo me dijo que no es bueno, ahí se rompe todo”, reveló Carla Jara.