El ex Yingo tuvo una complicación que lo llevó a hospitalizarse. Tiempo atrás se había sometido a un bypass gástrico.

Ariel Osses hizo noticia hace algunos meses por someterse a una operación de bypass gástrico, la cual le permitió bajar cerca de 50 kilos. En las últimas horas, el exchico Yingo dio que hablar por una preocupante situación.

Resulta que, tal como contó en sus redes sociales, fue hospitalizado de urgencia tras sufrir fuertes dolores corporales. Luego de unas horas explicó más lo sucedido.

En conversación con Página 7, Osses sostuvo que se le detectó un problema en la vesícula, por lo que iba a tener que ser operado de urgencia.

“Caí en el hospital… porque hace cinco días que venía arrastrando un dolor intenso en el estómago. Me iban a dejar hospitalizado, pero pedí permiso para que me tratara mi doctor, el que me operó del bypass, porque él ya conoce más mi cuerpo”, indicó.

“Me van a operar de la vesícula este miércoles a las 15.00 horas. Me la vieron y ya tenían que operarla. Era una de las cosas que más me tenía presentando dolor, en el estómago y la espalda. Es lo que más me ha afectado estos días”, agregó.

Ante esta situación, el propio Ariel aseveró que tendrá que estar varios días con reposo, además de realizar un cambio de alimentación.

“El doctor me dijo que después de la operación estaré entre una o dos semanas en reposo. No podré hacer deporte y debo cuidarme con la alimentación, debe ser liviana”, concluyó.

Salud de Ariel Osses

Hay que señalar que la cirugía de bypass gástrico se llevó a cabo a fines de julio de 2023, con buenas resultados para Ariel Osses.

“Hasta el día de hoy el equipo médico que trabaja con el doctor ha sido excelente, me han ayudado y acompañado muchísimo en todo el proceso”, indicó hace unos meses.

“La última consulta que tuve con él me felicitó por mi exitosa operación. Ya que, van 30 kilos menos en 1 mes con 24 días”, añadió.