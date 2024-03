Rosemarie Dietz, exchica Mekano, dio cuenta de un supuesto desaire que Ximena Rivas tuvo con ella hace algunos días, en la comuna de ciudad de Valdivia.

La modelo, que está radicada hace varios años en la Región de los Ríos, contó una anécdota que habría vivido con la actriz.

“Cuando chica me encantaba verte en las series y mi novela favorita, ‘Tic Tac’,pero al conocerte ayer. Fuiste tan engreída y pesada que me lleve una desilusión enorme”, indicó en Instagram.

En este sentido, Rosemarie indicó que la situación ocurrió cuando estaba en el negocio de un amigo, al cual también llegó la artista.

Historia de Rosemarie Dietz

“Para resumir, yo estaba en un negocio de un amigo, Carlitos, y yo estaba con mi hija y una amiga y pasa esta señora Ximena Rivas, actriz…y mi amiga (me dice) ‘oye si esa es la actriz’ y yo ‘¿en serio?’. Después de salir del local le digo ‘Hola, ¿cómo estás? ¿tú eres la actriz?’ y ella me dijo con cara de pesada ‘sí"”, aseguró.

“Ahí le dije ‘¿te puedes acercar por favor?’, onda para hablar un poco y contarle que había sido fan de chica por su telenovela y me dijo ‘no puedo, estoy apurada’ pero con cara de ‘qué desubicada"”, agregó.

Por último, la exintegrante del programa juvenil aseguró estar en desacuerdo con la actitud de la destacada actriz.

“Fue tan pesada y arrogante que te juro me sentí mal, o sea, hasta el día de hoy me siguen reconociendo en las calles y jamás he dicho que no por una foto. Poco humilde y falta de respeto, porque pude haber sido yo o cualquiera”, concluyó.