El animador de televisión, quien hará su debut en la Quinta Vergara, le pidió a su esposo no acompañarlo en el lugar, por una particular razón.

Después de años en televisión y tras el éxito de sus programas en Canal 13 (Socios de la parrilla y Lugares que hablan), el conductor de televisión Francisco ‘Pancho’ Saavedra hará finalmente su esperado debut en el Festival de Viña el próximo domingo.

El animador, que por años ha esperado la instancia, puesto que anteriormente mencionó que era uno de sus sueños, se subirá al escenario con María Luisa Godoy, y está poniendo el máximo de sí mismo para no defraudar.

Es tal su enfoque en el evento que le hizo una particular petición a su marido, Jorge Uribe: no aparecerse en la Quinta Vergara. Es más, ni él ni su hija Laura, de casi dos años.

Así lo explicó en el último episodio de Socios de la parrilla, donde escuchó atentamente la experiencia de las animadoras, Soledad Onetto y María Luisa Godoy, quienes han pasado por el certamen.

“No creo que los lleve (a su esposo y su hija), porque me van a poner más nervioso. Creo que tengo que estar dedicado 24/7 a la Mari”, detalló sobre sus razones para no invitarlos.

“Es mi primer año, tienen que entender eso, quizá si hay otra oportunidad, uno puede llevar a la familia”, añadió, tal como consignó Página 7.

Sin embargo, las animadoras le recomendaron hacer todo lo contrario, puesto que a Godoy de hecho la relaja tener a sus hijos entre el público.

“Yo les pedí que no, pero tengo la sensación de que una noche van a estar allá. Las dos primeras noches quiero estar concentrado con la Mari y después será con la familia”, aseguró.

Y aunque ambas animadoras le contaron su experiencia compartiendo la instancia con sus familias, Pancho Saavedra no dio su brazo a torcer: “Estoy un poco nervioso y no quiero que la ansiedad me haga equivocarme”, insistió sobre su decisión.

Cabe mencionar que mientras este será el debut de Saavedra en el escenario de la Quinta Vergara, su compañera María Luisa ya lleva animando el certamen más de cuatro años seguidos.