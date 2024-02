En una pasada entrevista Jorge Aldoney marcó diferencias con Jennifer Galvarini, conocida popularmente como Pincoya, luego que ambos dejaran Gran Hermano. La mujer oriunda de Chiloé respondió al modelo.

“Nunca le compré el personaje a la Pincoya (…) La Pincoya es una persona muy amable, muy atenta, pero el personaje ya me tenía chato. La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja”, indicó.

Fue tras eso que, en una entrevista con Tiempo X, la actual integrante de Top Chef se sinceró respecto a su excompañero.

“Él está en todo su derecho de decir lo que quiera, (pero) no debería andar hablando tonteras o pelarme tanto, ya que nunca me he referido a él de ninguna forma, ni para bien ni para mal”, expuso.

Pincoya contra Jorge Aldoney

Sin ir más lejos, la TENS aseguró que el exMíster Chile incluso le debe dinero desde su participación en el reality de Chilevisión.

“Dentro del reality hubo juegos con dinero y él nunca me lo pagó. Si habla mal de mí, debería quedarse callado, porque yo tendría más cosas en contra para hablar de él”, aseguró.

Por último, Pincoya aseguró que un grupo de exmiembros de Gran Hermano tiene “mala onda” hacia ella. Lo anterior debido a comentarios que surgieron en las últimas semanas.

“Siento que ellos tienen una mala onda hacia mí y es gratuito, porque con ellos nada, parece un show. Me hace ruido tanto que hablan de mí o enfocados en situaciones que no vienen al caso”, concluyó.