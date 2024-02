Jorge Aldoney, ex Gran Hermano, habló sobre su vínculo con Jennifer Galvarini, alias “Pincoya”, después del reality donde se conocieron y pasaron meses aislados del exterior.

Recordemos que Jorge fue el último hombre que quedó en la casa antes de las instancias finales, donde compartió las últimas semanas de encierro con las finalistas, entre ellas Pincoya, que obtuvo el tercer lugar en la competencia.

Galvarini, oriunda de Chiloé, granó gran popularidad en el reality y tras el término del programa continuó en la televisión. Actualmente, es parte del programa de cocina Top Chef Chile.

Jorge y sus críticas al personaje de “Pincoya”

Sin embargo, y aunque varios de los ex concursantes de Gran Hermano continuaron siendo amigos afuera del encierro, Jorge reveló que su vínculo con Pincoya no prosperó y que, de hecho, no le agrada.

“Nunca le compré el personaje a la Pincoya”, dijo en una entrevista reciente para la revista Sarah. Sin embargo, aclaró que en realidad es el personaje el que no le agrada, no Jennifer como tal.

“La Pincoya es una persona muy amable, muy atenta, pero el personaje ya me tenía chato. La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja“, aclaró.

“Ahora la veo en redes sociales y es su personaje, la veo por la tele y es su personaje y me patea. Ya no me encuentro con ella real, no mantuvimos ese vínculo”, cerró.