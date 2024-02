Desde hace más de una década el actor nacional José Antonio Raffo está en una relación con Lux Pascal, la hermana del actor de Hollywood Pedro Pascal. Pese a que ambos hermanos viven en Estados Unidos, el líder de ‘Témpera’ se mantiene en Chile, por lo que su relación con su cuñado es intermitente.

El intérprete participó en el último capítulo de ‘La cabaña’, donde compartió una divertida experiencia con el actor en medio de una dinámica donde debían relatar anécdotas relacionadas con una frase.

Cuando apareció “asistente de una estrella”, Raffo procedió a contar el particular favor que le pidió su cuñado: “Fue una experiencia bien interesante. Pedro Pascal, hermano de Lux, un día me habló y me dijo: ‘Oye, te quiero pedir algo. Me da un poco de vergüenza solicitarte esto, porque igual nada que ver"”, comenzó relatando, según consignó Página 7.

“Me habló por WhatsApp, me comentó: ‘Voy a Chile a grabar un comercial, necesito a alguien de confianza que me asista’. Y a mí me pareció super buena idea”, contó.

Respecto a sus labores con Pedro Pascal, José Antonio Raffo detalló que “básicamente, tenía que estar con él y ayudarlo en todo. También me tocó ser una especie de mediador”.

El actor aseguró también que “me sirvió como reencuentro, porque no nos veíamos hace tiempo; a afianzar la relación familiar. Si yo tuviera su nivel de fama, igual le pediría a un amigo que me ayudara, tipo ‘llévame a la disco’, ¿cachai?”, cerró.