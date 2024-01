Pese a que el competidor español, Fabio Agostini, ingresó completamente soltero al reality de Canal 13, Tierra Brava, tuvo varios romances fugaces dentro del encierro, tal es el caso de Nicole Block, Pamela Díaz y Francisca Undurraga. Sin embargo, de ello quedaría poco ahora que se confirmó el ingreso de su exnovia, Gabrieli Moreira.

Y es que aunque la personal trainer brasileña admitió que sí rompieron su relación antes del ingreso de Agostini al reality, este le había prometido que “me amaba muchísimo y que a la salida del reality, si nos seguíamos queriendo, íbamos a retomar”.

Situación que se dará en los próximos días cuando se vea el ingreso de la joven de 24 años al programa, un momento inesperado para Fabio, pese a que se vieron hace poco tiempo, cuando el español se escapó del encierro para asistir a una fiesta electrónica donde estaba su exnovia.

“Fue de sorpresa, yo no sabía que se iba a escapar. Un amigo en común le dijo que yo estaba ahí y se quedó con Miguelito buscándome como dos horas. Nos vimos, me puse súper feliz porque llevaba meses sin verlo. Nos besamos, conversamos, estuvimos juntos unos 20 minutos y se fue”, recordó.

¿Quién es Gabrieli Moreira, la exnovia de Fabio Agostini?

Según relató la entrenadora personal, esta “va a ser mi primera vez en televisión, pero no estoy nerviosa ni ansiosa. Estoy muy animada, lo que quiero es entrar a pasarlo bien, hacer payasadas. Nunca antes pensé en entrar a un reality y quiero que la gente me conozca en mi forma de ser. Me gusta presentarme naturalmente, tal como soy, no quiero hacer un personaje”, dijo.

De acuerdo al canal, la joven “compite desde niña y tiene una gran condición física. Tiene espíritu aventurero, habiendo salido de la casa de sus padres muy pequeña. Fue precisamente por iniciativa propia como conoció a Fabio, un día de junio de 2022, cuando en el gimnasio donde trabajaba, vio a un joven musculoso, que estaba de visita en Brasil, y que le llamó la atención”.

“Lo vi y me gustó. Me acerqué a hablarle, pero yo no hablaba nada de español, aprendí recién hace un año. De todos modos lo invité a una fiesta, y nos gustamos mucho”, relató.

Actualmente, está radicada en Perú, donde logró obtener el mismo éxito con su negocio de entrenamiento que en Brasil.