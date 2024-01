Gonzalo Fouillioux se alista para dar el salto en su carrera, al animar el Festival de Las Condes, evento que partirá el viernes 26 de enero.

En conversación con Tiempo X, el periodista analizó el cambio que se viene, ya que saldrá de su rol de comentarista deportivo.

Gonzalo Fouillioux dará salto a la animación

“Tengo mucho agradecimiento por la oportunidad, la quiero aprovechar, estar a la altura, entregar todo lo que tengo, mi mejor versión, pero no descuidar que es una experiencia inédita, no sé si se va a repetir otra vez, va a ser divertido, así que lo quiero disfrutar también”, aseguró.

Sin ir más lejos, también se dio espacio para recordar a su padre, Alberto Fouillioux, quien también tuvo una dilatada trayectoria en medios de comunicación.

“Mi papá exploró bastante otras facetas, era bastante lúdico y no se apegaba solo al deporte (…) pero no era bueno para dar consejos, teníamos una relación cercana y encontraba ciertos momentos para darte consejos, pero no me habría sentado a hablarme”, expuso.

“Donde esté, creo que va a estar nervioso y creo que muy orgulloso también (…) Espero estar a la altura y no desilusionarlo. Siento que voy a jugar un partido de Selección y hay que ponerse esa camiseta y estar a la altura como me ha tocado en otros momentos”, concluyó.

Dentro del festival, para el viernes 26 de enero está prevista la presentación del colombiano Carlos Vives, intérprete de “Volví a nacer” y “La Bicicleta”, quien abrirá el espectáculo.

La banda musical chilena Noche de Brujas, autores de ‘Miéntele’ y ‘Me gusta todo de ti’, será la encargada de cerrar. Además, hay un invitado sorpresa para el segmento de “Humor” que aún no ha sido confirmado al público.

Al día siguiente, el sábado 27 de enero, los encargados de abrir el Festival de Las Condes 2024 son la banda estadounidense Bacilos, referentes de la música pop latina e intérpretes de éxitos como “Caraluna” y “Tabaco y Chanel”. Para cerrar, el evento contará con la participación de la popular banda brasileña Axe Bahía, dueños de hits como “Ota Otes” y “dança da manivela”.