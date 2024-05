El periodista Pato Sotomayor confirmó este martes la muerte de su madre, Estrella Gershanik, quien tuvo una extensa lucha contra el cáncer.

El comunicador confirmó esto a través de sus redes sociales, donde dedicó un extenso mensaje a su progenitora, además de compartir varias imágenes.

“Mi mamá no solo era mi mejor amiga, mi socia, mi compañera de aventuras, una dura comentarista con frases que siempre empezaban con un “te voy a dar un consejo no una opinión”, pero siempre terminaban con “un te requiero” o un “mi guachito”… a veces también audios de whatsapp eternos”, inició.

“Podrán decir que perdió la batalla contra el cáncer, pero yo les digo que no, para mi la ganó por lejos, con valentía, con fuerza, e incluso hace pocos días me dijo que estaba agradecida que en estos 11 años pudo hacerse muchos tratamientos y después salía a calle.. con taco alto, harto brillo y ojala pasando por la peluquería de Germain, si a eso le sumaban un ceviche, un pisco sour o pasar por un mall mucho mejor”, agregó.

La pena de Pato Sotomayor

El comunicador recibió gran cantidad de muestras de apoyo en su cuenta de Instagram.

“Yo no me voy a despedir de ella, pensaré que esta de viaje, que quizás esta en el consejo de la comuna, en club de señoras o un viaje en bus. Pero algún día cuando me de cuenta que todo esto es verdad, miraré en las noches al cielo y la estrella más brillante será la de ella”, expresó en la oportunidad.

“Hoy estamos y estoy orgullosos de ser su hijo, de enseñarnos la importancia de ser generosos con lo que tenemos y no con lo que sobra, que como dice mi mamá que el prestigio se demora mucho y el desprestigio nada.. Y por ultimo y como muchos sabrán seguiré siendo el hijo super mamón”, concluyó.

Hay que señalar que Sotomayor hacía alusión bastante seguido a la figura de su madre, incluso cuando estaba en televisión.

De hecho en 2021, cuando tuvo un paso por el estelar Top Chef de Chilevisión, le dedicó un plato especial.