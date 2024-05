Jalen Brunson firmó este martes su quinto partido de ‘playoffs’ por arriba de los 40 puntos y dirigió con 44 la victoria por 121-91 de los New York Knicks contra los Indiana Pacers, lo que deja a los neoyorquinos a un triunfo del pase a las finales de la Conferencia Este de la NBA.

Los equipos de casa defienden su campo en esta serie, que vio a los Knicks triunfar en los tres partidos disputados en el Madison Square Garden y a los Pacers imponer su ley en la Gainbridge Fieldhouse de Cleveland.

Los Knicks, pese a las bajas de Julius Randle, OG Anunoby y Mitchell Robinson, dominaron de principio a fin a los Pacers liderados por un Brunson incontenible.

and thats how you STAND ON BUSINESS 🚨 pic.twitter.com/gTx7T7Cz9g

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 15, 2024