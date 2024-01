Luego de que a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se le dieran las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional durante la investigación por supuesto fraude al fisco cometido durante su administración de la comuna, el exconcejal de ese mismo periodo, Erto Pantoja, salió a revelar un duro episodio que vivió durante ese tiempo.

El también actor nacional se encontraba hablando de su experiencia en el periodo de Barriga en el municipio en el matinal de Mega, Mucho Gusto, cuando en medio del debate sobre los casos de amedrentamiento que acusaron exfuncionarios de la comuna.

“Es por lejos el sitio de trabajo más belicoso en el que he estado en toda mi vida, feroz, esos concejos eran un trabajo enorme”, reveló Pantoja para luego entregar una reflexión sobre las acusaciones contra Barriga.

A ello sumó, tras conocer los audios donde se coordinaban Barriga y sus secuaces para denostar a otros concejales, que eso “era la constatación de lo que nosotros vivíamos permanentemente”, pues en otras ocasiones invitaba al concejo solamente a gente en lista, los que se dedicaban a agredir verbalmente a los concejales de oposición.

“Una vez para un concejo al que iban a ir dirigentes vecinales llamó a Carabineros para que fuera y agarrar a la gente que quería poner el “coso” (lienzo). Se armó una bataola. Carabineros nunca más se prestó”, detalló.

Amedrentamiento contra Erto Pantoja

Pero esto fue el comienzo de su descargo, pues enseguida reveló: “Tengo que contar una cosa que me cuesta, pero que me pasó a mí. Yo no voy a nombrar a nadie, pero mira lo que pasó”, dijo en referencia a las pruebas contra Barriga.

“Cuando se lo conté a Heraldo Muñoz, presidente del PPD, partido que me apoya, me dijo ‘denúncialo inmediatamente a derechos humanos internacionales"”, le habría recomendado. En ese momento tomó las acciones legales y por ende los medios de comunicación se enteraron de ello, pero decidió no hablar del tema, por temor a que su hijo, que no presenció el momento, no se asustara.

El actor se encontraba en su casa ubicada en una parcela, en ese momento él estaba acostado en su cama junto a sus mellizos mientras su esposa se encontraba en el patio del lugar, en ese momento alguien se acercó por la espalda.

“Me dice ‘no te des vuelta, déjame tranquilo, no hagas nada’, me agarra y me amarra”, todo esto con él dentro de su dormitorio. Luego de verificar que su esposa estaba bien, el actor descubrió que los delincuentes habían saltado dentro de su casa, momento donde tomó a su pareja tirándola al suelo y le habría “desencajado la mandíbula” con el golpe.

Otro de los delincuentes la amenazó con una pistola para retenerla, en ese intertanto los sujetos le pidieron las llaves de su vehículo, con el cual se trasladaba para realizar labores propias de su rol como concejal: “En el garage había una 4×4 que era de mi suegra más valioso que el mío”, dijo, dejando entrever que los sujetos no buscaban dinero.

“Se llevaron además mi billetera, el computador del municipio y el celular del municipio”, reveló. Sin embargo, los delincuentes no se llevaron nada más de valor de su casa.

Tras la llegada de Carabineros, Pantoja reveló que estos habrían dicho: “Su auto va a aparecer en Maipú”, lo que efectivamente ocurrió mucho tiempo después, aunque los demás dispositivos nunca fueron hallados. “Eso no se esclareció nunca”, aseguró.

“Yo no me voy a meter a las patas de los caballos, pero si fue evidentemente un amedrentamiento, es un hecho sospechoso”, aseguró Erto Pantoja sin hacer referencia a directa a Barriga.