En medio del segundo día de formalización contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se revelaron dos audios. En uno de ellos, Camila Cornejo, quien fue su jefa de comunicaciones, llamaba a amedrentar a los ahora exconcejales, Ariel Ramos (PC) y Abraham Donoso (ex DC).

Este último conversó con canal 13 durante la mañana de este jueves, donde puntualizó que “esto no es solo un audio porque yo era presidente de la Comisión de Hacienda que beneficia todo lo presupuestario”.

“Aquí estamos hablando de grupos de confianza, todos los imputados son grupos de confianza. No es un director antiguo”, confirmó.

Recordemos que en dicho audio Cornejo llamaba a inventar mentiras sobre Ramos y Donoso. “Hagámonos todos un Twitter falso, ocupen cualquier Twitter… Ramos mentiroso, Ramos curao, Ramos drogado, inventémosle hueás (sic)… Donoso infiel, te comí’ a tu secretaria… Por Twitter nadie sabe quién es, así lo hacen los haters”, dijo.

Donoso aseguró que Barriga le dijo personalmente: “¿Cómo lo soporta la mujer? Si era de la PDI porque investigaba en concejo municipal, entonces a mí hoy, evidentemente, me sorprende porque hay una red”.

En el mismo contexto, el exconcejal comentó que su mujer creyó los mensajes difamadores en su contra. “Producto de aquello tuve que cambiar a mi secretaria, contraté secretarios, producto de esta situación. Se me señaló que existían fotografías en mi oficina”, reveló.

Y finalmente contó que efectivamente ahora está separado. “Mi ex señora trabajaba en el municipio y ella, una funcionaria municipal más, recibía todo este acoso. Yo lo puedo señalar, hablé ayer con mi ex señora y siempre dije que el tiempo me dará la razón y dentro de lo negativo de este audio, hoy día saco lo positivo que, efectivamente, puedo estar tranquilo”, concluyó.