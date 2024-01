La autoridad académica y su esposa, también profesora de la universidad, fueron despedidos luego que la junta directiva de la casa de estudios supo de las actividades que la pareja realizaba en Internet. El ex rector afirmó que la institución educativa vulneró su derecho a la libertad de expresión.

Un insólito caso remece a una prestigiosa universidad estatal de Wisconsin, en Estados Unidos, luego que su rector, Joe Gow, fue destituido de su cargo tras publicar en internet videos para adultos de él y su esposa.

La decisión unánime de remover a Gow fue tomada por la junta directiva de la Universidad de Wisconsin-La Crosse, casa de estudios donde el hombre de 63 años desempeñó el cargo de máxima autoridad académica desde 2007.

Según The New York Times, Jay Rothman, presidente de las universidades de Wisconsin, y Karen Walsh, presidenta de los funcionarios, afirmaron en un comunicado que la institución educativa estaba “alarmada y disgustada” por las acciones del ex rector y su pareja, pues generaron un “daño significativo para su reputación”.

“Desafortunadamente, el Dr. Joe Gow ha mostrado un desprecio imprudente por el papel que se le confió en UW-La Crosse de servir a los estudiantes, profesores y personal, y a la comunidad universitaria”, detallaron.

Los funcionarios de la casa de estudios se enteraron de que Gow junto a su esposa y también profesora de la universidad, Carmen Wilson, publicaron el contenido para adultos en plataformas como OnlyFans y PornHub. Además, bajo los seudónimos “Geri y Jay Hart”, escribieron dos libros sobre cómo producir películas pornográficas.

“La indignación por su comportamiento se evidencia en el voto unánime de la junta regentes de la Universidad de Washington para destituirlo como rector. Estamos alarmados y disgustados por sus acciones, que fueron total e innegablemente inconsistentes con su papel como rector”, declararon desde la institución académica.

Rector universitario publicó videos para adultos con su esposa

En redes sociales, la pareja de académicos administraba una cuenta en X (ex Twitter) bajo el nombre “Sexy Happy Couple”, donde publicaban sus fotografías íntimas e invitaban a los usuarios a suscribirse en sus plataformas, así como a ver su contenido en OnlyFans, LoyalFans y PornHub.

Sumado a sus videos en sitios para adultos, Gow y Wilson produjeron un programa de cocina en YouTube llamado “Sexy Healthy Cooking”, donde conversan con estrellas de la industria porno. “Entrevistamos a los artistas y realmente los humanizamos de una manera que no lograrías en sus otros trabajos”, dijo Joe al New York Times.

Pese a toda la controversia, el ex rector afirmó que sus acciones no involucraron a la universidad ni a su rol como autoridad académica. En este sentido, la pareja lamentó la decisión adoptada por la casa de estudios y sostiene que infringieron sus derechos a la libre expresión.

“Mi esposa y yo vivimos en un país donde tenemos una Primera Enmienda”, declaró Gow. “Se trata de sexualidad adulta consentida. Los funcionarios están exagerando. Desde luego, no están cumpliendo su propio compromiso con la libertad de expresión o la Primera Enmienda”, agregó.

También, la ex autoridad académica afirmó que la junta directiva de la institución nunca le explicó qué política institucional quebrantó con sus acciones, por lo que planea presentar una demanda contra la casa de estudios superior.

“Ojalá hubiera tenido la oportunidad de tener una audiencia. Cuando la gente razonable entiende lo que mi esposa y yo estamos creando, se tranquilizan”, declaró el ex rector a Los Angeles Times.