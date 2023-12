Luis Mateucci y la “Chama”, pasaron del amor al odio al interior del reality de Canal 13, Tierra Brava. Y es que tras el ingreso de Daniela Aránguiz, todo cambió entre ellos.

Luego de un tenso cara a cara entre la venezolana y Aránguiz, Pamela Díaz nominó al argentino.

“Creo que es primera vez que tengo ganas de nominar a alguien. Más allá que me caiga mal ella (Chama), me parece que la actitud que tienes hoy en la casa me demuestra lo que pienso de ti: eres mentiroso, cahuinero y le echas la culpa al resto siempre. Yo hablé con la Chama y todo lo que le dijiste no tiene nada que ver con lo que le dijiste a Daniela. Eres un perfecto chanta”, dijo Pamela al argentino, quien contestó “Y vos sos una perfecta mala mujer”.

Luis le devolvió el voto a Pamela y le cuestionó a la venezolana que nominara a Daniela Aránguiz. “Me duele mucho lo que pasó, que le digas poco digna a Dany por dormir conmigo. Creo que podés pedirle disculpas”, dijo Mateucci a Chama.

“El único que tiene que pedir disculpas eres tú”, respondió Alexandra Méndez, nombre real de la venezolana, quien se paró junto a Pamela para encarar al argentino.

Mateucci: “Hablaste mal de mi pareja (Daniela)”

Méndez aseguró que Luis le dijo que desde que ingresó se replanteó su relación con Daniela. “Me contaste que ella tenía hijos, que tenía una vida diferente a la tuya y que no eran compatibles. Me dijiste que no me ibas a traicionar y que cuando ella llegara no sabías lo que ibas a hacer”, le enrostró Alexandra.

Pamela se sumó a la discusión y le dijo a Mateucci que “¡Le mentís a la Daniela y le mentís a ésta!”.

“Hablaste muy mal de mi pareja, me dijiste que no me meta ahí, yo fui quien hizo la conexión para que se llevaran bien. Y ella siempre habló bien de vos”, le refutó el argentino.

Finalmente, Karla Constant, quien estaba conduciendo la instancia, tuvo que intervenir y separar a los concursantes.