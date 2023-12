Un nuevo Cara a cara se vivirá la noche de este jueves en Tierra Brva, reality de Canal 13. En la instancia, se definirá quién será el participante que se enfrentará a Francisca Undurraga y a Jhonatan Mujica, quienes están en peligro de eliminación.

Tras votos cruzados entre ambos equipos, llegó el momento de que Daniela Aránguiz eligiera a su nominado. Así, según muestra el adelanto del programa de telerrealidad, la ex pareja de Jorge Valdivia escogió a Alexandra ‘Chama’ Méndez .

Recordemos que Daniela Aránguiz, quien fuera del reality sostenía una relación con Luis Mateucci, ingresó a la casona hace unos días. Sin embargo, encontró al argentino en una nueva relación, con Chama, lo que desató una serie de enfrentamientos entre los tres concursantes.

Cara a cara entre Daniela Aránguiz y Chama

“No tengo nada contra ti, porque no te conozco y te di la oportunidad de que empezáramos esta ‘relación’ en buena, y que tu pudieras conocerme antes de hablar y tuviste la actitud de una niña“, comenzó diciendo la exMekano.

Tras intercambiar comentarios sobre su llegada al reality y las palabras de Daniela Aránguiz a Mateucci, que fueron escuchadas por Chama, las concursantes del equipo ‘Puro Fuego’ vivieron un tenso momento.

“Ojalá que te cuenten todo de verdad para que no te lleves sorpresas. Siento que no te estás dando el puesto como mujer que mereces. Yo no lo habría visto como un juego, habría tenido más dignidad y no me habría acostado el mismo día con una persona que pasó más de un mes durmiendo conmigo. Una mujer como tú merece un respeto. Creo que la dignidad la dejaste en Chile“, sostuvo Chama.

“Menos digna es acostarte con un hombre que no está ni ahí contigo sin calzones”, fue la respuesta de la panelista de televisión.

Más allá de este encuentro,esta noche se conocerá quién es la tercera persona en riesgo de eliminación, luego de que todos los concursantes pasen por el Cara a cara dirigido por Karla Constant.