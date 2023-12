Este jueves en un nuevo capítulo de Como La Vida Misma se vivió una violenta escena en la que Marco (Andrés Velasco) se enfrentó en una pelea con dos sujetos que se estaban burlando de su hijo Joselo (Max Salgado) mientras estaba de fiesta con su pareja Thiago (Francisco Dañobeitía).

La escena ocurrió mientras Marco, Joselo, Thiago y Bea (Carmen Zabala) celebraban en el bar en el que ella trabaja. Allí, unos clientes comenzaron a burlarse de Joselo y Thiago por su orientación sexual.

En la escena, emitieron comentarios como “levantas una piedra y salen estos huequereques (sic)” y también mencionaron que estar cerca de ellos no era cómodo. “Es un desagrado, yo no vine aquí a ver eso, si no hubiésemos ido al circo”, dijo uno de ellos.

Marco se dio cuenta de las risas y se acercó para encararlos, iniciando finalmente una pelea dos contra uno en la que salió más perjudicado e incluso recibió amenazas de muerte.

Pese a sus motivos para defender a su hijo, terminó ocultando la verdadera razón y le dijo que en realidad estaba defendiendo a Bea porque los clientes se estaban “propasando” con ella.

Cuando su novia le preguntó por qué había hecho eso, Marco manifestó que “a mí me cuesta ver a Joselo con su pololo, pero no voy a aguantar que otros imbéciles se rían de ellos“, sentenció.

Recordemos que Thiago y Joselo, conocidos también como “Thiaselo” entre los seguidores de la teleserie, son una de las parejas más populares de la ficción, con la cual se generó expectación desde el inicio de su romance.