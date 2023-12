Este miércoles tuvo lugar una de las escenas más esperadas de Generación 98, el momento en que Hernán “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas) le contó la verdad a Macarena (Constanza Mackenna), su esposa en la ficción.

Recordemos que durante la historia, el personaje ha mostrado sus intenciones de cobrar venganza a sus compañeros del colegio, puesto que cuando eran niños le hicieron bullying y vivió varias experiencias traumáticas producto del hostigamiento.

Algunos capítulos atrás, Macarena comenzó a sospechar de sus negocios, donde involucró a sus ex compañeros, lo que llevó a la pareja a separarse debido a las mentiras que ella comenzó a descubrir.

Sin embargo, Chico Olmedo decidió contarle la verdad para así poder continuar con sus planes sin inconvenientes. “No te pongas nerviosa, piensa que esto que estoy haciendo ahora, es un acto de amor. El más grande que he hecho contigo. Es una muestra de confianza máxima”, le dijo.

Chico Olmedo confesó su plan de 2 años para estafar a sus ex compañeros

En la escena, Olmedo le explicó que todo había comenzado dos años atrás, cuando un día se encontraron con Tomás Rodríguez, alias “Moco”, quien al parecer fue el que más lo hostigó en su infancia. Cuando se encontraron, Tomás no reconoció a Hernán, lo que le hizo recordar todos sus traumas del colegio.

“Entendí que todo eso que ellos me hicieron no tiene corazón, todas esas atrocidades, sólo me pasó. Ahí me di cuenta de la misión que yo tengo en esta vida, me di cuenta de eso. Y no tiene que ver con la plata”, manifestó. “Es un tema de moral, de ética, yo quiero darle una lección a esos conchesumadres (sic)”.

Así finalmente confirmó que el negocio de Punta Virgen, que ha estado gestionando desde el inicio de la historia, es en realidad una estafa para “hundir” a quienes considera sus agresores.

“Quiero demostrarles que nadie se mete con el Chico Olmedo y de paso los voy a dejar en la calle, destruidos, sin nada, con una mano por delante y la otra por detrás“, sentenció.

“Llevo 2 años planeando lo que está a punto de pasar… Esto va a ser. Ya no hay vuelta atrás. Lo que va a pasar, pasará igual. Lo único que está en tus manos, es protegerte a ti, y a tu familia”, aseguró.

Después de su confesión, le comentó a Macarena sus intenciones de irse del país con ella y sus hijos, pero esta se negó. Las imágenes del adelanto, por el momento, mostraron a su exesposa camino a una comisaría para denunciarlo.