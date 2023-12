Semanas atrás Canal 13 confirmó el ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava. La exMekano enytraría para confrontar a Luis Mateucci, quien en el encierro ha tenido una relación con Chama (Alexandra Méndez).

Lo cierto es que, según se pudo ver en el capítulo del miércoles, dentro del encierro los participantes especulan con el ingreso de la modelo, el cual ocurriría dentro de los próximo.

Fue por esta situación que se mostró una conversación entre la venezolana y Mateucci, en la cual ella confesaba estar nerviosa por un eventual arribo de Aránguiz.

“Tu me vas a dejar de lado, pero yo igual lo voy a hacer porque yo no soy una huevona (sic), delante de ella”, indicó Chama.

Aquello generó molestia en el argentino: “Yo no voy a hacer eso ni quiero pelear, pero si ella me busca pelea, tendré que pelear”.

Daniela Aránguiz a Tierra Brava

Hay que señalar que, en entrevista previa, Daniela Aránguiz confesó que uno de sus objetivos en sorprender a Mateucci, con quien tuvo una breve relación durante 2023.

“Es una experiencia nueva para mí, es mi primera vez en un reality. A mí me ofrecieron millones de realities y no acepté, no me interesaban”, indicó.

“De hecho, al principio me llamaron de ‘Tierra Brava’ y también dije que no, pero después que lo vi en televisión, me picó el bichito y me empecé a picar con Luis. La verdad es que entro a sacarme el bichito”, agregó.

“Nunca pensé que se iba a demorar tan poco en estar con otra mujer, y ahora yo entro para jugar y lo único que quiero es ver la cara de él. Espero ansiosa el momento en que llegue al reality y él me vea entrar, quiero ver esa cara”, concluyó.