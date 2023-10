Canal 13 confirmó que Daniela Aránguiz se sumará dentro de los próximos días al reality Tierra Brava. La exMekano compartirá con Pamela Díaz y podría reencontrarse con Luis Mateucci.

De momento, no está claro cuando la bailarina podría sumarse al encierro que tiene lugar en Perú.

En declaración al mencionado canal, la actual panelista de Zona de Estrellas asegura que le seduce la idea de incursionar en un reality show.

“Es una experiencia nueva para mí, es mi primera vez en un reality. A mí me ofrecieron millones de realities y no acepté, no me interesaban”, indicó.

“De hecho, al principio me llamaron de ‘Tierra Brava’ y también dije que no, pero después que lo vi en televisión, me picó el bichito y me empecé a picar con Luis. La verdad es que entro a sacarme el bichito”, agregó.

Respecto al reencuentro con Luis Mateucci, su expareja, la figura televisiva sostuvo que podrían darse varias situaciones.

“Nunca pensé que se iba a demorar tan poco en estar con otra mujer, y ahora yo entro para jugar y lo único que quiero es ver la cara de él. Espero ansiosa el momento en que llegue al reality y él me vea entrar, quiero ver esa cara”, concluyó.