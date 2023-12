“Absolutamente mentira”, con estas palabras Anita Alvarado salió a aclarar las acusaciones de las que fue objeto durante la mañana de este martes, luego de que una vecina de La Florida, de nombre Belén, acusara a “La Geisha” de haberla agredido en medio de una feria navideña en la comuna.

Según acusó en ese momento la mujer, Alvarado la habría golpeado y amenazado con lanzarle agua caliente luego de encararla por ocupar un puesto ilegal en el lugar para comercializar sus productos, además de supuestamente cobrar por el uso del sitio a otros vendedores. Actualmente, Anita se encuentra alejada de la televisión y se dedica a la venta de frutos secos.

Ante ello, Alvarado salió a defenderse en un contacto en directo con CHV: “Solamente que haya una persona que me diga que yo le he cobrado. Jamás (lo he hecho). De hecho, Belén hizo una agrupación, cobró 60 mil pesos por luz, que era un generador”, acusó Anita.

Tras ello, la ex figura televisiva explicó que el día que ella acudió al municipio de La Florida para conversar con Rodolfo Carter, una mujer de nombre Carla Urrutia, le habría aclarado a Belén que el dinero de las patentes no sería destinada en su totalidad a ella.

De acuerdo a Alvarado, fue ella misma quien acudió hace tres meses al municipio para entregar una lista con las personas que necesitaban el permiso para vender en la feria navideña, puesto que no todos tenían los recursos para pagar el dinero que pedía Belén.

En medio de la conexión en vivo desde el lugar, un grupo de vecinos intervinieron en el despacho en defensa de Anita Alvarado y en contra de la vecina que acusó a la ex figura de televisión.

Respecto al supuesto altercado entre las emprendedoras, Belén aseguró haber ingresado una denuncia ante fiscalía, sin embargo, no entregó pruebas sobre la agresión al canal.