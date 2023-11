La ex animadora de televisión confesó que las historias que llegaban al programa con el fin de encontrar solución la marcaron al punto de que llegó a enfermarse. A su vez, De Caso reveló que durante su paso por TVN se "sintió sola".

Desde su inicio en 1991, a través de La Red, el programa de ayuda sociales “Aló Eli” conducido por Eli de Caso tuvo un despegue repentino. Pronto el formato emigró a Mega y por asuntos económicos terminó en TVN.

La animadora recibía en vivo llamadas de televidentes quienes la contactaban solicitando tanto ayudas económicas como sociales. Fue precisamente este método el que terminó pasándole la cuenta a De Caso, pues le terminó generando gran estrés emocional.

“Tengo sentimientos encontrados con el Aló Eli, porque me enfermé, no era capaz de soportarlo”, comenzó diciendo en un adelanto de Socios de la Parrilla, al que tuvo acceso Página 7. “El servicio es muy jodido, te sientes impotente (…) la gente piensa que puedes hacer todo, y no podía hacer nada. Las historias eran espantosas”, contó.

Sin embargo, la animadora también aprovechó para hablar de su paso por TVN, el que aseguró no fue de los mejores: “Lo pasé muy mal en TVN, fue una experiencia muy dura, estuve muy sola”, dijo.

A lo que sumó: “Me enfermé de fibromialgia en 2001 y se acabó mi energía, en pantalla no era capaz de sostener el programa (…) Lo que le aconsejo a la gente es que no se te puede ir la vida en el trabajo, el costo es muy alto”, aseguró.

Eli de Caso compartió en el programa con Andrea Molina y Paulina Nin, otras animadoras que tuvieron programas bajo el mismo formato. Por esto varias veces fueron comparadas entre sí, e incluso se llegó a hablar de una rivalidad.

Sin embargo, las animadoras aclararon que esto no era real: “Nada de rivalidad, todo fue creado por los medios de comunicación, por los periodistas. Nosotras nunca tuvimos mala onda, todo fue inventado para el morbo del rating”, aseguraron.

Actualmente, Eli de Caso se encuentra alejada de la televisión donde solo ha participado en algunos comerciales, no obstante se ha abocado a su trabajo como coach motivacional en sus redes sociales.