Marlen Olivari y Sebastián Jiménez estuvieron invitados a un nuevo capítulo del programa Tal Cual, en el cual conversaron con José Miguel Viñuela sobre varias anécdotas relacionadas a Morandé con Compañía.

Si bien la charla se dio en buenos términos, hubo un momento que generó cierto grado de tensión. Este tuvo que ver con Roberto Dueñas, exesposo de Olivari.

En este sentido, ambos recordaron las instancias en que Marlen reemplazaba a Kike Morandé en la animación del estelar de Mega. No obstante, un año fue el turno de Jiménez.

“Y de repente me dieron a mi el reemplazo en una de las vacaciones del Kike, tiene que haber sido el año 2004 o 2005. La Marlen estaba en el programa, y el Kike se fue de vacaciones y yo lo reemplacé”, indicó.

“Y creo yo que eso fue el quiebre porque a la Marlen ya le habían ofrecido hacer ese reemplazo, y a mi me lo ofrecieron, yo no tenía idea de este cuento, era como por tras bambalinas”, agregó.

Molestia de Marlen Olivari con Sebastián Jiménez

De acuerdo a lo que replicó TiempoX, justo después de eso el veterinario recordó que, en ese momento, Roberto Dueñas intervino ante la producción.

Esto último molestó bastante a Marlen Olivari: “¿Era necesario? ¿Era necesario mencionar a ciertas personas? Aquí no se nombra a gente”.

Lo cierto es que, luego que Viñuela calmara la situación, la propia showoman aclaró por qué le desagradó que nombraran a su exesposo.

“Cierta persona que no voy a mencionar, cobró tres veces más de lo que yo estaba ganando por reemplazar al Kike Morandé. Y yo no me enteré, lo hicieron a escondidas mías, como tantas otras cosas que nunca me enteré y me enteré después”, indicó.