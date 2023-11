El ex ‘Toco-Toco’ de Rojo, el cantante Luis Pedraza, se refirió a las razones internas que lo llevaron a dejar su rol como pastor evangélico, labor que desempeñó por cinco años, pero que acabó por su regreso a la televisión.

Fue en 2015 que Pedraza ganó el primer lugar en The Voice Chile, esto luego de haber pasado varios años alejado de la televisión tras la extinción del programa de talentos de TVN. La razón detrás de su desaparición se debió a su integración a la iglesia, donde se dedicaba a crear música cristiana y servir como pastor.

No obstante, tras el triunfo en el programa, el cantante tuvo varias apariciones en diversos festivales y la pantalla chica, retomando su carrera musical. Fue precisamente esto lo que no habría agradado a la congregación religiosa y lo que detonó su alejamiento de ella.

En conversación con Fran Sfeir en el programa Sin Culpa de TV+, el ex ‘Toco-Toco’ reveló las razones que lo llevaron a dejar la iglesia: “El contexto religioso le hizo mucho daño a mi vida y a mi relación”, aseguró.

“Hoy en día yo no me considero de una religión específica, me considero cristiano, creo en Dios, en Jesús, pero ya no soy el religioso que fui en algún momento”, agregó.

Tras lo que sumó: “La religión aparta a la gente de Dios, hay mucho dogma y mucha doctrina de hombre, la gente es muy prejuiciosa“, confesó. “A mí me hicieron mucho daño en su momento, porque ‘no, ahora no es hijo de Dios, ya no es cristiano, se alejó’ a mí me da pena eso”, admitió.

“¿Y qué hacemos nosotros? Criticamos, juzgamos, porque está en nuestro ADN”, dijo tras comparar una cita bíblica. “Eso me hizo daño, por eso digo que la religión daña a las personas”, afirmó.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Luis Pedraza habla sobre su alejamiento de la iglesia evangélica; sin embargo, en esa ocasión aseguró que su renuncia a su rol se debía a la gran responsabilidad que le significaba a tan corta edad.