Fabrizio Copano se presentó la tarde de este sábado en el Teatro Teletón, para apoyar la causa benéfica a poco más de 5 horas de su cierre.

Cabe mencionar que es la primera vez que invitan al comediante a la Teletón.

Y empezó la rutina yendo directo al grano: se refirió a la conocida polémica con el cantante chileno Pailita, originada luego de su show en el Festival de Viña del Mar 2023.

“No sé si estaban al tanto, se enojó Pailita. Igual me da nervios; pelearse con el género urbano no es buena idea. No se los recomiendo. Es como pelearse con el Tren de Aragua, una wea que no se hace. Yo estaba muy nervioso, la verdad, cuando pasó esto” (sic), dijo.

“De hecho, me encontré después con uno de los chicos del género urbano que me increpó. Y yo no sabía, porque son caleta. No sé si han cachado, son caleta en el género urbano. O sea, está Jordan 23, hay 22 otros Jordan”, añadió.

Y luego envió una crítica a las letras de las canciones del género urbano, inspirado en una presunta conversación verídica con un artista del rubro.

“Se me acercó otro (cantante) del género urbano y me increpó y me dijo ‘puta hermano, weón, te me caíste Copano. Te equivocaste en el lenguaje, esas weas no se dicen. Y yo pensando: ‘¿Han escuchado las canciones del género urbano? Esos weones hablan de sexo, drogas, balazos, ¡y yo tengo que cuidar mi lenguaje!’, pensaba yo. Eso por dentro. Por fuera, ‘sí, señor, lo que diga. No me mate, por favor"”, afirmó.

Revisa a continuación la parte de la rutina donde Fabrizio Copano se refiere a este tema.