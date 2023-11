En el marco de su paso por “El Purgatorio”, la actriz nacional Paty Cofré recordó una historia que la une al fallecido animador Felipe Camiroaga.

A la hora de la sección “El muro de los lamentos”, la ex “Morandé con Compañía” explicó cómo su segmento “Los 15 segundos”, donde despotricaba con insultos y garabatos a diversas personas y situaciones, la acercó inesperadamente al “Halcón”.

La anécdota ocurrió durante la Teletón de 2010. “Una vez estábamos en el camarín y me dijo: ‘Paty, si tú no me das los 15 segundos no somos más amigos’”, dijo. Con ocasión de un gag para la campaña solidaria, la comediante la cobró la palabra.

Con lo que Jofré no contaba, sin embargo, era que sus “15 segundos” se escucharían en vivo y directo, ya que los micrófonos no se apagaron al momento de su intervención.

“El director de abajo, de una cosita, así como esa, me decía: ‘Corten a la señora, corten a la señora’, y nadie lo pescaba al pobre”, rememoró.

La secuencia gatilló las risas de Felipe Camiroaga, y el momento dio pie a una portada del diario Las Últimas Noicias con el conductor y la comediante como protagonistas.

En “El Purgatorio”, Paty Cofré compartió vitrina con Ernesto Belloni, quien también fue invitado al programa.