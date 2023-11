Caco (Claudio Castellón) y Paula (Elisa Zulueta) iban a casarse en Como la vida misma, la telenovela de Mega. Momentos antes de la boda, Paula se dirigió a la casa de Caco junto a Kathy (Claudia Pérez) y René (Sebastián Layseca), donde descubrió, desde lejos, a su prometido besándose con Romina (Montserrat Ballarin), la madre de su hija.

La escena generó un estado de shock en Paula, quien le pidió a sus acompañantes que la llevaran de vuelta a su casa. Una vez allá, decidió que no se casaría con Carlos, y le pidió a Kathy que fuera a entregarle la noticia en la iglesia.

“Se cancela el matrimonio Caco, la Paula te vio dándote un beso con la Paula“, le dijo Kathy al novio.

Paula decidió irse del país en “Como la vida misma” tras cancelar su matrimonio con Caco

Posteriormente, Carlos fue consolado por su mejor amigo, Alonso (Diego Muñoz), mientras que Paula estuvo acompañada durante la noche por sus amigas Soledad (Sigrid Alegría) y Kathy.

A la mañana siguiente, Paula tomó una decisión determinante. “Me voy de viaje“, le dijo a Sole. “Me voy con los pasajes de la luna de miel, si me quedo acá, amiga, me voy a morir de pena“, expresó entre lágrimas.

Y así, el personaje interpretado por Elisa Zulueta armó su maleta y se fue al aeropuerto para dejar el país. Sole pudo verse después conversando un breve momento con Caco, explicándole que su exprometida ya se encontraba por subir al avión.

“Me niego a que las cosas terminen así”, le dijo Carlos a su mamá antes de salir a buscar “al amor de su vida”. De tal manera, Caco llegó al aeropuerto y encontró a Paula yéndose, pero lamentablemente, el capítulo llegó hasta ahí.

La duda asaltó a los televidentes y seguidores de la teleserie. ¿Logrará Carlos evitar que Paula deje Chile a pesar de haberlo visto besándose con su ex? Lo visto hoy en pantalla generó varias (y diversas) reacciones en los cibernautas, quienes se expresaron a través de redes sociales.

SI LA FUE A BUSCAR AAA, PAULA MANDALO A LA CHUCHA#comolavidamisma — 🍓 lin.rob !! (@notaphicidi0) November 3, 2023

No me gusta tomar equipo, pero prefiero la pareja de la romi con el caco que con la paula — doctor cat (@nothingcameup) November 3, 2023

#comolavidamisma

El Caco llego al aeropuerto y encontró a la Paula…….. Eso solo pasa en una teleserie…. 🤣 🤣 🤣 https://t.co/ofrchXSECN — Alfonso E. 38/100 🏴‍☠️ (@alemilio7) November 3, 2023

no puede ser tan desvergonzado caco

te superaste, te estás humillando, déjala tranquila UN KILÓMETRO LEJOS DE LA PAULA AHORA#comolavidamisma pic.twitter.com/cN0qn3eSDP — 🗑️⭒🪩🍂 (@sentirnoss) November 3, 2023

yo espero que la paula y el caco no terminen juntos, porque la romina va a estar siempre en la vida del caco, es una inseguridad que nunca va a superar #comolavidamisma — pat (@lwispat) November 3, 2023

La paula va a alargar su estadia afuera y empoderar y ser feliz, el caco va a intentar algo con la romina y ser infeliz #comolavidamisma — 𝙘𝙖𝙮𝙖 ˚ ༘♡ ⋆。˚ (@jooniekenobi) November 3, 2023

ojalá que la paula tenga el medio desarrollo de personaje y encuentre a una persona q si la sepa valorar y que sepa poner limites, no como el tonto weon del caco — s𖣠fiaa ˃ࡇ˂ (@moonthaee) November 3, 2023

#comolavidamisma Es lo mejor que puede hacer la Paula 😢😢😢 Irse de viaje …Cambiar de aire 🧘‍♀️🧘‍♀️……Caco metiste la pata hasta el fondo …debiste haber sacado altiro a la otra mosca muerta de Romina …pero no fue así 😢😭😢😭😭😭😭Que rabia 😡 — Marina (@Marina122727) November 3, 2023

el caco se hace el pobrecito CUÁNDO EL LE AGARRÓ LA CINTURA a la romina durante el beso estamos todos locos aquí hermano TU NO ERES UN SANTO q hdp agradezco que la paula no se haya casado con alguien así#comolavidamisma pic.twitter.com/oU87MrhF98 — 🗑️⭒🪩🍂 (@sentirnoss) November 2, 2023