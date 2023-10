La streamer iCata reveló que muchas veces se hizo la dormida durante el encierro de Gran Hermano, para evitar que Sebastián Ramírez la molestara.

Fue durante una transmisión en vivo que la exparticipante detalló los hostigamientos vividos en la casa y donde nuevamente los dardos apuntan a Seba.

“Me acuerdo que yo no dormía. Me hacía la dormida a veces como para que no me molestara ¿cachai? Me hacía la dormida nomás y el otro (gritaba) ‘callense, dejen a la Catita dormir"”, recordó.

“Me decía ‘yo te defendí, yo te defendí’ y era como…hermano, él lo hacía sólo para molestar a las chicas, las chicas hablaban super bajito”, complementó la cosplayer.

La iCata se hacía la dormida para que el Seba no la molestará 😭#TheLulosShow #LaResistenciaLulo #GranConstanza pic.twitter.com/kJJSGjatLc — Agú 🌷 (@Gayane_Mello) October 22, 2023

Hostigamientos de Seba a iCata

Vale recordar que iCata renunció el pasado jueves al reality, tras cumplir un mes de encierro. Aludió a motivos de salud, especialmente ligados al estrés como problemas de colon e insomnio.

Algo que marcó su paso por el programa fueron los conflictos con Sebastián, los que cada vez se repiten con más y más participantes del encierro, especialmente las mujeres.

De hecho, mientras seguía en la casa-estudio, les comentó a sus compañeras ciertos episodios de hostigamiento vividos con Seba.

“Hoy día, cuando me desperté estaba el Seba así, me miró con una almohada así”, dijo mientras mostraba como Ramírez sostenía un cojín sobre su cabeza para lanzárselo apenas despertara.

En otra oportunidad, contó cómo él la estaba esperando afuera del baño y también la asustó.

“Después tuve pesadillas”, reveló esa vez entre tímidas risas y agregó: “Como le dan sus arrebatos yo creo que un día me va a poner la almohada en la cara así”, explicó haciendo alusión a la acción de ahogarla con el objeto. Tras esto la transmisión fue cortada.